Quién es la cantante que acusa a Karol G de plagio por su tema Mi ex tenía razón: se burlan de ella en redes

Karol G estrenó el tema Mi ex tenía razón hace unos días, que pertenece a su nuevo álbum musical Mañana será bonito y ha sido todo un éxito.

Sin embargo, la cantante colombiana se ha visto envuelta en una polémica y es que otra cantante la ha acusado de plagio.

Y es que aún cuando Karol destacó que se inspiró en el tex mex de Selena Quintanilla para este tema, la cantante colombiana Shaira la ha acusado de copiar su idea y su tema.

La joven de 20 años aseguró que “todos tenemos un artista que es inspiración, en mi caso nadie es como La reina del Tex mex, y tampoco nadie había querido grabar ese estilo aca en Colombia hasta que yo me atreví y luego zasss, les regalé una idea. De nada. Todo lo del pobre es robado, que triste”.

Esto lo dijo la joven sin mencionar a Karol G, pero todos en redes aseguran que es evidente que lo dijo por la famosa cantante pues fue justo días después del estreno de su tema Mi ex tenía razón y de convertirse en un éxito.

Quién es Shaira, la joven que acusa a Karol G de copiar sus ideas y su tema

Shaira es una cantante colombiana que tiene 20 años y fue la ganadora del Factor Xs en el 2011, reality de RCN, que le dio fama y gracias al que pudo realizar su primer álbum Baila mi ritmo.

Poco a poco se ha logrado abrir paso en la industria musical y cuenta con más de 1.6 millones de seguidores en sus redes sociales.

La joven es admirada y tiene una gran voz que constantemente presume en sus redes. Sin embargo, aseguran que solo quiere usar a Karol G para tener mayor fama y se burlan de ella en redes.

“Si que es atrevida ya quisiera ella ser como Karol sobre todo por la humildad que tiene shaira!!!”, “Karol g ni sabra que Shaira existe”, “ya me imagino a Karol G buscando a Shaira en youtube en lugar de a Selana jaaj por favor”, “Pésima estrategia para llamar la atención!!! Mal asesorada”, “Esa muchacha le falta mucha humildad.. por eso nunca ha pegado una canción”, y “karol g ni sabrá que existes 😂😂”, fueron algunos de los comentarios que ha recibido.

La cantante invitó a sus seguidores a escuchar su tema Amor de mentiras, que es un tema del género tex mex y es al que hace referencia, pero en lugar de generar empatía o solidaridad, ha generado rechazo y críticas por lo que luego del revuelo aseguró que no estaba hablando de Karol G.