Lady Gaga: una historia marcada por la lucha, la superación y el dolor

Fascinada desde pequeña por el arte, la música, el teatro y todo lo relacionado con el mundo artístico, Lady Gaga siempre quiso ser una estrella y aprendió a tocar el piano a los 4 años, a componer sus propios temas a los 13 y con 14 ya estaba dando sus primeros conciertos.

De niña sufrió con una tormentosa época de bullying, un acoso escolar que vivió en el centro donde estudiaba. Asimismo, nadie le regaló nada en la música. Empezó tocando el piano en un local de Nueva York.

Superó un capítulo de excesos venciendo la adversidad de caer más profundo, al darse cuenta de que ella misma se saboteaba y estaba impidiendo que se hicieran realidad los sueños que tenía de niña.

A partir de 2005, Lady Gaga comenzó a relacionarse con distintos productores, colaborando en la composición de algunos temas y actuando en alguno que otro club de Nueva York. Una época difícil donde tuvo que trabajar duro e intentar destacar de los demás. Fue en esa época en la que el productor Rob Fusari la bautizó con el nombre de ‘Gaga’, que venía del tema ‘Radio Gaga’, de Queen, un grupo que siempre la inspiró y dado el amor que profesaba por la banda de Freddie Mercury.

No todo fue positivo, la artista pasaba inadvertida y dejó la música durante un tiempo. En 2007 se unió a la artista Lady Starlight para actuar conjuntamente en locales de Nueva York y ambas fueron invitadas al festival musical de Lollapalooza, donde fueron aclamadas por el público, con un espectáculo vanguardista.

En 2008 lanzó su disco The Fame y su vida nunca volvió a ser la misma. El álbum llegó a alcanzar el primer puesto de las listas en algunos países, entre ellos el Reino Unido y Canadá y el primer sencillo titulado ‘Just dance’, le valió una nominación a los Grammy como mejor canción dance, aunque finalmente no consiguió el galardón.

Actualmente, Lady Gaga es conocida por su excentricidad, tanto en los escenarios como en su vida pública. La artista también mantiene una intensa actividad benéfica, participando en diferentes eventos filantrópicos, entre otros en apoyo a la lucha contra el sida.

La también actriz ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo cuatro Billboard Music Awards, dos MTV VMAs y cuatro MTV Europe Music Awards.

En 2018, debutó en el cine con la película ‘A Star Is Born’ y continuó con producciones como ‘House Of Gucci’ y próximamente interpretará a Harley Quinn en ‘Joker 2′.

Su influencia en la moda también ha sido reconocida con el premio al Icono de la Moda, otorgado por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos.

Lady Gaga (Instagram)

Sobreponerse al dolor

Gaga reveló haber sido violada repetidamente a los 19 años por alguien que conocía, algo que hizo mella en ella pues desarrolló estrés postraumático después de no poder procesar completamente ese trauma.

Ser famosa no había ayudado a que pudiera superar los sucesos difíciles del pasado: “De repente me convertí en una estrella y viajando por el mundo yendo de la habitación del hotel hasta el garaje, de la limusina al escenario… y nunca me enfrenté a ello, y de repente comencé a experimentar este increíble dolor intenso en todo mi cuerpo que imitaba la enfermedad que sentí después de ser violada”.

El dolor crónico se está convirtiendo en el enemigo de la artista. La cantante está luchando contra él, y como ha contado en entrevistas, es algo que no cesa: “Incluso estando sentada aquí contigo hoy tengo dolor de pies a cabeza”. Ella ha atribuido esa aflicción a la fibromialgia.

La cantante fue diagnosticada con fibromialgia, en 2017 hizo público su diagnóstico por primera vez y se propuso crear conciencia sobre esta condición y conectarse con quienes la viven. En su documental en Netflix,’Gaga: five foot two’ la cantante habla de su condición y explica sus problemas de salud y las dificultades a las que se enfrenta en su día a día.

Gaga ha querido abrir esta ventana a su vida íntima para concientizar sobre esta enfermedad y las consecuencias que produce. “Deseo ser de ayuda para concienciar [sobre la fibromialgia] y conectar con la gente que la sufre”, dijo entonces.

Gaga es considerada una obra andante que ha revolucionado no solo el panorama musical sino el mundo entero por el simple hecho de atreverse a ser diferente. Una de las artistas más aclamadas del siglo XXI y que irrumpió en la cultura musical moderna como un auténtico terremoto, que ha brillado a pesar de una vida llena de dificultades.