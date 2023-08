¿Fenómeno paranormal? Siguen las teorías sobre la ola expansiva en show de Lana de Rey

INEXPLICABLE VARIOS FANS SALEN LESIONADOS RELATAN HUBO UNA ONDA EXPANSIÓN EN CONCIERTO LANA DEL REY EN EL FORO SOL. ¿Sabías que hubo un accidente en el concierto de Lana del Rey en el Foro Sol? 😱 Algunos fans cayeron al suelo por una "ola" que se formó entre el público y sufrieron lesiones. 😥 La organización no se ha pronunciado aun al respecto Lana del Rey no se dio cuenta de lo que pasaba y siguió cantando. 😔 Aquí unos fragmentos de video de la escena de varios fans ¿Tú estuviste en el concierto de Lana del Rey? ¿Qué opinas de lo que pasó? Cuéntanos en los comentarios y comparte este artículo con tus amigos. Y no te olvides de seguirnos para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. 🙌 #lanadelrey #forosol #accidente #fans #musica #espectaculo #estamosentrend 🙌#revistaestamosentrend