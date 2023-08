¿Repetirán fórmula? Aseguran que Kimberly, la Más Preciosa estará en la segunda temporada de LCDLFM

Luego del éxito que consiguió Wendy Guevara al lograr convertirse en la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, ahora Televisa podría intentar repetir la fórmula con Kimberly, la más preciosa, según ha comenzado a correr el rumor en redes sociales.

Wendy logró que la comunidad LGBT+ lograra visibilizarse tras el cariño que se ganó con su carisma y divertida personalidad la cual quedó en evidencia en los 71 días que estuvo encerrada compartiendo con los 13 participantes que iban quedando eliminados semana tras semana.

La influencer que se hizo famosa gracias a su video llamado Las Perdidas, ahora disfrutará de los 4 millones que se llevó tras resultar ganadora. La mujer trans fue la más comentada y aplaudida del reality, gracias al gran contenido que generó en especial con la relación de amistad que entabló con Nicola Porcella, el modelo con el que desean verla emparejada.

¿Kimberly, la Más Preciosa estará en la segunda temporada de LCDLFM?

La Casa de los Famosos México ha sido todo un éxito en la televisión abierta y a través de la plataforma ViX, donde se posicionó como número uno en el rating nacional.

Para 2024 se espera una nueva temporada y aunque se desconocen fechas y participantes al parecer los productores estarían apostando por incluir nuevamente a una mujer tras y podría tratarse de Kimberly, otra integrante de Las Perdidas.

Según menciona Jorge Poza, los directivos estiman que Kim podría llegar a tener el mismo alcance que logró Wendy con la audiencia, por lo que no dudarán de integrarla a la lista de los posibles participantes, ante la personalidad que maneja la también influencer, amiga de Guevara.

Hasta el momento Kimberly no ha reaccionado a los rumores, pero hay quienes consideran que no logrará encajar como lo hizo Wendy, pues aunque son amigas no tiene el “carisma y ángel” que ella, por lo que aseguran que no llenará el vacío que dejó la gran ganadora.

Y es que incluso en redes sociales muchos le han reprochado a ‘la más preciosa’ su poco apoyo y desplantes a Guevara cuando la necesitó en medio de sus nominaciones en el reality, incluso expresan que no es una amiga verdadera y solo se quiere colgar de su fama.

Si bien Kimberly no apareció en el video oficial de Las Perdidas, Wendy y Paola la incluyeron en otros de sus videos y la ayudaron a que despegara su carrera como cantante.