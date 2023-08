La “fría” felicitación de JLo a Ben Affleck en su cumpleaños: dicen que están “al borde del divorcio”

Ben Affleck estuvo de cumpleaños este martes 15 de agosto, y aunque no sabemos como lo celebró, sí recibió miles de felicitaciones en las redes.

Muchos de sus fans y amigos le enviaron miles de felicitaciones en redes, a pesar que él no tiene Instagram. Sin embargo, la felicitación más esperada y la que más sorprendió fue la de su esposa, Jennifer López.

Y es que a muchos les pareció una felicitación muy “fría” para su esposo y amor de su vida, y hasta lo compararon con las felicitaciones que Joe Manganiello le envió a Sofía Vergara y dejó ver que estaban mal.

Así fue como Jennifer López felicitó a su esposo Ben Affleck, pero le dicen “que fría”

Jennifer López publicó un video en el que aparece ella junto a Ben Affleck en el auto, mientras los dos cantan y dejan ver el amor que hay entre ellos y lo bien que se llevan y disfrutan juntos.

Sin embargo, sus palabras parecieron muy frías para muchos de los fans y es que la cantante escribió “Querido Ben... Feliz cumpleaños. ¡Te amo!”.

Para muchos esto encendió las alarmas, y es que dicen que la pareja está “al borde del divorcio” y que ya se acabó el amor.

“Me huele a que ya se acabó el amor”, “es que a ella los matrimonios no le duran nada”, “como se nota que ya no hay amor, antes se desvivía por él y ahora ya no”, “estos son otros que están al borde del divorcio”, “uy aquí huele a divorcio”, y “se ve que están mal, ya no se le ve tan enamorada”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, estas sospechas han cobrado más fuerza porque la pareja se ha mostrado alejada en los últimos días, de hecho, la famosa estuvo de vacaciones en Italia sola sin Ben y no han sido captados juntos, pero no es la primera vez que sospechan de un divorcio.