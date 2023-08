5 películas para ver cuando estás despechada: te ayudan a superar a tu expareja

El cine está lleno de películas románticas que nos enseñan cómo superar una ruptura | (Fox Searchlight / The Weinstein Company / Focus Features)

Una ruptura amorosa siempre duele y el proceso para superarlas no es nada sencillo. Al contrario, puede ser un tortuoso camino lleno de reprensiones y pavimentado de litros de tu helado preferido.

No obstante, en un punto del duelo, te das cuenta de que ya no quieres estar más despechada, pero no sabes cómo abrazar lo bueno que pasó en esa relación y enfocarte en el presente para reencontrarte.

Afortunadamente, hay muchas películas sobre rompimientos que presentan situaciones en las que no solo podemos vernos reflejados, sino también aprender grandes lecciones para seguir adelante.

5 películas para ver en streaming si estás despechada

Por eso, a continuación, te presentamos 5 largometrajes en plataformas de streaming que son perfectos para ver si estás despechada porque te ayudan a superar a tu ex de una vez por todas.

Cómo ser soltera (2016)

Encabezada por Dakota Johnson y Rebel Wilson, la trama sigue a Alice, una mujer que decide terminar con su novio de años tras finalizar la universidad en medio de la necesidad por un cambio.

Al establecerse en Nueva York, una nueva compañera de trabajo enseña a la protagonista los secretos de para disfrutar al máximo de la soltería en la ciudad y aprende grandes lecciones de vida.

Una de las más importantes es que la soledad está subestimada. Y es que, aunque tener una pareja saludable es hermoso, estar soltero también es bueno y no pasada nada por no tener un compañero.

Se puede ver en Prime Video.

Los juegos del destino (2012)

La película nominada al Oscar, protagonizada por Bradley Cooper y Jennifer Lawrence bajo la dirección de David O. Russell, gira alrededor de Patrizio Solitano, un hombre con trastorno bipolar.

En la trama, Solitano está perturbado por la infidelidad y violento rompimiento con su exesposa, a quien se niega dejar a ir. No obstante, el destino le enseña a no obsesionarse con nada ni nadie.

En su lugar, aprende que lo mejor es encontrar lo bueno de las cosas y caminar hacia adelante valorando lo que tenemos. En su caso, el amor de una viuda con la que comparte problemas: Tiffany Maxwell.

Se puede ver en Netflix.

Ruby, la chica de mis sueños (2012)

Con las actuaciones protagónicas de Paul Dano y Zoe Kazan, la trama se centra en Calvin Weir-Fields, un prestigioso joven escritor que se enfrenta a un bloqueo en el desarrollo de su nueva novela.

Siguiendo una recomendación de su terapeuta, usa una máquina de escribir vieja y crea a la mujer de sus sueños: Ruby Sparks. De forma inesperada, su creación cobra vida y aparece en su casa.

Ambos inician un romance, pero ella desconoce que sus sentimientos corresponden a lo que Calvin escribe. Al final, la trama nos deja una reflexión sobre la legitimidad de un vínculo y el amor real.

Se puede ver en Prime Video (solo en algunas regiones).

500 días con ella (2009)

La rom-com se centra en Tom Hansen, un romántico que anhela encontrar a su “alma gemela”. Él parece hallarla en Summer Finn, una nueva compañera de trabajo de la que se enamora.

El filme sigue la relación desde el comienzo hasta la ruptura y nos deja una importantísima enseñanza: el amor y las personas no deben idealizarse. Tom lo hace desde el inicio con Summer.

Él proyecta todos sus sueños en esta mujer a la que realmente no comprende ni comparte su forma de pensar. A la par, el final nos recuerda que la vida continúa, así que no hay que perder esperanzas.

Se puede ver en Star+.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004)

¿Alguna vez has fantaseado con borrar todos los recuerdos de tu ex? Esta película con Jim Carrey y Kate Winslet explora esa idea y resulta que no es la mejor para poder superar una ruptura.

La cinta nos presenta a Joel, un hombre que sufre al enterarse que su exnovia, Clementine, se sometió a un proceso para borrar las memorias de su relación. Dolido, él decide hacer lo mismo.

Sin embargo, cuando sus momentos juntos comienzan a desaparecer, descubre que aún la ama y no quiere borrarla de su vida. La trama nos recuerda que olvidar no es una panacea, sino aceptar y aprender.