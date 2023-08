Kate Middleton no quiere que sus hijos repitan patrones tóxicos: así está educando caballeros

Kate Middleton definitivamente se ha convertido en una de las mayores estrellas de la Familia Real. Ella goza de índices de popularidad positivos y su reputación se ha mantenido relativamente libre de golpes a pesar de los muchos escándalos de la familia.

Kate ha sido el rostro de varias de las principales iniciativas de la monarquía, como Heads Together, que tiene como objetivo acabar con el estigma que rodea a los problemas de salud mental, y el Premio Earthshot, que otorga subvenciones a soluciones creativas para combatir el cambio climático. También tiene varios proyectos propios como el Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia, que se centra en el bienestar de los niños.

Kate Middleton La princesa ha gozado de gran popularidad (Clive Brunskill/Getty)

Middleton además ha sido una figura ejemplar respecto a la maternidad en la realeza y quizá es la que más se ha acercado al tipo de crianza que ejercía la princesa Diana con sus hijos William y Harry. Ella no teme en ponerse en cuclillas para quedar a la altura de sus hijos cuando debe señalarles algún mal comportamiento y tampoco ha dudado en ser ella misma quien los lleva a la escuela o los supervisa cuando hacen sus tareas.

Kate Middleton La princesa ha roto protocolos por el bienestar de sus hijos (WPA Pool/Getty)

Lo que es un hecho es que ser madre no es fácil, no importa qué tan rica o famosa seas y es por eso que Kate Middleton ha hecho que muchas mujeres se identifiquen con ella. Por supuesto que lo más probable es que cuente con un ejército de niñeras lista para tomar relevo cuando no pueda más pero si algo hay que reconocerle es que se ha esforzado por romper patrones tóxicos dentro de la Familia Real, educando a sus hijos como buenos hermanos y todos unos caballeros.

Kate Middleton está alentando las relaciones saludables entre sus hijos

No hay nada más importante para esta royal que el que sus tres hijos, George, Charlotte y Louis se lleven bien entre sí de modo que crezcan con un lazo fortalecido de confianza, respeto y admiración mutua.

Con esto, Middleton además cree que esa buena relación de hermanos ayudará a quitarle presión a George en su futuro papel como Rey.

El biógrafo real Christopher Andersen y autor del libro El rey: la vida del rey Carlos III, ha señalando que la princesa de Gales no quiere que sus hijos pequeños se sientan como si fueran “repuestos” como su tío, el príncipe Harry.

En declaraciones a US Weekly, el experto dijo que la relación de George y Charlotte en particular es “mucho más saludable de lo que normalmente sería en la Familia Real”. “El príncipe George tiene toda la presión. Tiene estos dos hermanos que pueden ayudarlo, que pueden aliviar parte de la presión y compartir parte de la carga”, señaló el experto.

Además recalcó que Middleton ha sido consciente sobre cómo el principe Harry siempre se sintió marginado y “muy dolido” por haber sido criado a la sombra de su hermano mayor. Ésta sería la principal motivación para que Kate quiera romper patrones con sus hijos y evitar que sufran lo mismo que Harry con William.

El mismo príncipe Harry reveló a The Telegraph que está preocupado por los hijos de William de Kate que son “los repuestos”. ‘De esos tres niños, al menos uno terminará como yo, el repuesto. Y eso duele, eso me preocupa”, dijo.