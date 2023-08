Aunque Rauw Alejandro conmovió con ‘Hayami Hana’, dicen que tiene otro fin: “no es una canción para Rosalía”

Rauw Alejandro sorprendió a todos con su nuevo tema ‘Hayami Hana’, que está dedicada a Rosalía y con ella busca despedirse de quien fue su novia por tres años.

El cantante publicó el audio de este tema, de más de 5 minutos, y que tiene claros mensajes para Rosalía, en su canal de Youtube y ya supera los 4 millones de reproducciones en solo un día.

La letra ha puesto a llorar a miles, pues en cada una de ellas expresa lo mal que lo está pasando en este momento tras la ruptura con la cantante española.

“Por si acaso nunca volvemos a hablar, Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no vo’a hacerme el fuerte, yo no voy a frontera, aquí to’ el mundo sabe que te voy a llorar, te vo’a extrañar”, dice parte de la emotiva canción.

Te recomendamos: ¿La tercera en discordia? fotos de supuesta cita de Rauw Alejandro con Ester Expósito cuando estaba con Rosalía

Sin embargo, aunque muchos se han conmovido con ella, otros han atacado al cantante y lo acusan de querer limpiar su imagen con el tema, y no dedicárselo a Rosalía en realidad.

Critican a Rauw Alejandro por su nuevo tema dedicado a Rosalía

Y es que, aunque Rauw Alejandro parece abrir su corazón en este tema que llamó Hayami Hana, también hace mención a los rumores de infidelidad que lo han rodeado desde que terminó con Rosalía.

“Todos saben, saben un carajo (…) yo seré muchas cosas, pero nunca infiel”, dice en una de las estrofas, por lo que lo han condenado pues aseguran que solo hizo la canción, “disfrazada de amor y arrepentimiento” para limpiar su imagen y negar que fue infiel, cuando muchos aseguran que sí lo fue.

Te recomendamos: Rosalía rompe el silencio tras ruptura con Rauw Alejandro y lo defiende: dejó ver lo mal que se siente

“Ay por favor Rauw no nos engañas, esto lo hiciste para que te dejen de decir que eres infiel, no porque te duele Rosalía”, “una canción disfrazada de amor para decir que no eres infiel jaja”, “pobres de los que andan llorando con esta canción, no se dan cuenta que lo que quiere es limpiar su imagen”, y “de verdad que era necesario decir esto de la infidelidad, arruinaste la canción”, fueron algunas de las críticas que recibió.

Sin embargo, en general han sido más los que lo han apoyado, y el cantante se ha mostrado ausente de sus redes, dejando ver que sí vive un momento difícil y está dolido tras su ruptura con Rosalía, al igual que ella lo está.