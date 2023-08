Así es la lujosa mansión de Yahritza y su Esencia en Washington

Yahritza y su Esencia hanvisto como su fama, reconocimiento y notoriedad incrementan por su agradable estilo en la música regional. Pero en los últimos días, el trío estadounidense con raíces michoacanas se metió el medio de la polémica por declaraciones ofrecidas, en su visita a la Ciudad de México.

La agrupación criticó algunos aspectos de la capital de México y las redes sociales los cancelaron. Yahritza y su esencia expresaron que no le gustaba lo ruidosa que era la ciudad, además de que les parecía que la comida de Washington, su ciudad natal, era mucho mejor y ‘más picante’ que la del país.

Y aunque ciertamente eso les generó mucho rechazo, también les hizo ganar notoriedad, por lo que incrementaron sus vistas en plataformas digitales como YouTube o Spotify. Tanto, que hasta las redes sociales e internet en general se ocuparon de sacar a relucir cuanta información hubiese disponible del trío.

También te puede interesar: Yahritza y su esencia responde a quienes los acusan de ofender a México

Una de ellas fue la mansión en la que viven Yahritza y su Esencia, conformado además por sus dos hermanos, Armando y Jairo Martínez. Un video de TikTok que publica Debate, muestra cómo es la casa, situada en Washington.

Tiene un estilo rústico, pero destacado. Muchos de los detalles que se aprecian en la vivienda de dos plantas, y muy extensa, son nuevos y acordes a las comodidades que requieren los artistas.

Pidió disculpas

Después de que sus declaraciones se hicieron virales, la misma Yahritza pidió disculpas y dijo que se malinterpretaron sus palabras.

“Perdón, a mí me encanta México, la neta. Me gusta y pues si ustedes no lo quieren creer, pues no lo creen”, fue lo que expresó la vocalista de 16 años de edad.

Para muchos usuarios la actitud de la cantante y compositora fue sumamente prepotente, pues consideran que debieron expresarse con más respeto de México, pues han obtenido fama y reconocimiento haciendo música de la cultura mexicana.