5 películas escondidas en Netflix que debes ver: son perfectas para cuando no sabes qué mirar

Si entras a Netflix en busca de una película y solo encuentras tramas que ya viste o no te parecen interesantes es porque no has descubierto las producciones “escondidas” en el servicio digital.

La plataforma está repleta de joyas que no tuvieron un éxito entre sus usuarios y quedaron “ocultas” entre un mar de contenido, pero son buenas e ideales para cuando no sabes qué ver.

Películas ocultas para ver cuando no sabes qué ver en Netflix

Si precisamente te encuentras en ese caso, a continuación, te presentamos 5 películas escondidas en Netflix que no te arrepentirás de reproducir por la calidad de sus historias y sus actores.

Pienso en el final (2020)

Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette y David Thewlis protagonizan este thriller psicológico surrealista lleno de simbolismo y centrada principalmente en las emociones de la historia.

Sinopsis: nada es lo que parece cuando una mujer repleta de dudas sobre su reciente relación amorosa acompaña a su novio a un viaje en carretera a visitar la granja de sus padres.

Okja (2017)

Encabezada por un elenco de primer nivel bajo la dirección del oscarizado Bong Joon Ho, este emotivo filme lleno de acción, intriga, drama y un final agridulce te tocará el corazón.

Sinopsis: una adorable criatura gigante y la niña que la crio quedan atrapadas en una lucha de poder entre defensores de animales, una codiciosa corporación y la ética científica.

Los principios del cuidado (2016)

Si las road movies son lo tuyo, no te puedes perder esta conmovedora joya basada en una novela homónima con Paul Rudd, Craig Roberts y Selena Gomez en los papeles protagónicos.

Sinopsis: un escritor convertido en cuidador y un intratable adolescente con distrofia muscular establecen un vínculo tras salir de viaje en busca de lugares y aventuras insólitas.

Vida privada (2018)

Kathryn Hahn y Paul Giamatti son las estrellas de esta película que mezcla la comedia y el drama a la perfección en una historia profundamente humana con la que muchos se verán representados.

Sinopsis: una pareja de cuarenta y tantos que intenta concebir piensa que gastó todos los cartuchos hasta que una sobrina aparece en sus vidas.

Rush: Pasión y gloria (2013)

A pesar de contar con estrellas como Chris Hemsworth y Daniel Brühl y una trama basada en hechos reales, el drama deportivo ha pasado desapercibido en Netflix, pero sí que vale la pena.