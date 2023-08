Revelan el verdadero momento en el que terminaron Rosalía y Rauw Alejandro

El fin de la relación entre los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro tomó por sorpresa a todos, el pasado 25 de julio, cuando la revista People publicó la noticia, que se sumó a la lista de rupturas d,el año. Ellos se veían muy enamorados, habían trabajado juntos y solo cuatro meses antes anunciaron a través de un videoclip que se casarían.

Ella, incluso, en junio afirmó en el programa español El Hormiguero que tenía varios vestidos de novia y que los preparativos iban muy bien. Sin embargo, la ilusión se esfumó. De inmediato corrió el rumor de que una modelo colombiana era la culpable, pues ella se habría ido con él después de un concierto en México. Pero todo esto lo desmintieron los tres.

El primero fue el propio puertorriqueño, quien afirmó que en las relaciones hay “miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue culpa de terceras personas o infidelidad”, luego Rosalía también usó Instagram para afirmó descalificó los rumores: “Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”. La modelo por su parte dijo que solo es una fan de ambos.

Cuando el reguetonero habló sobre la relación aseveró que la decisión se había tomado meses atrás, algo que fue difícil de crear para todos sus seguidores y el mundo del espectáculo, pero lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de uno de sus amigos, quien aseguró que el verdadero motivo de ruptura era el equipo de trabajo de la española.

Revelan más detalles de dónde y cuándo terminaron

De acuerdo con el allegado al cantante urbano, “La Motomami” no soportó la presión por parte de su staff y cedió: “El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro, sentía que la estaba ‘bajando de nivel’, que no estaba a su altura. Ellos la quieres llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven (a Rosalía) más Kardashian, y Rauw sienten que no está a ese nivel. Era un estorbo para su proyecto personal porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo”.

Este miércoles 9 de agosto, la comunicadora Leticia Requejo, de “El programa del verano”, que se transmite en España, confirmó que quien rompió con todo fue la artista: “La decisión la toma Rosalía a finales del mes de junio”.

“Ella le llama y le dice: ‘Como tienes que hacer un viaje a París, antes de ir hasta Francia, pasa por Barcelona’. (...) Se reúnen en el piso que compartían en Barcelona (España) y ella le comunica la decisión de romper su compromiso y de finalizar esa relación”, detalló Requejo. El boricua llegó el 28 de junio a París, Francia, para el desfile de la colección primavera-verano 2024 de Loewe.