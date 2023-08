Aunque Meghan Markle disfrutó concierto de Taylor Swift le recuerdan el rechazo de la cantante

Meghan Markle ha confirmado que es fan de Taylor Swift luego de sumarse a la larga lista de famosos que han apoyado a la cantante en su Eras Tour 2023 el cual ha sido todo un éxito. La ex duquesa de Sussex fue captada disfrutando en el show que ofreció en Los Ángeles, California.

La exactriz decidió tener una salida mientras su esposo, el príncipe Harry se encuentra en Asia junto a su amigo el polista Nacho Figueras para la cumbre de deportes y filántropía ‘Sports Values Summit-Special Edition’.

Sin embargo, la aparición de Meghan en el concierto de la intérprete ha causado sorpresa pues antes que Spotify cancelara su podcast ‘Archetypes’ se había comentado que Taylor rechazó una invitación.

Taylor Swift y la razón por que no se la lleva con Meghan Markle

Aunque al parecer Tayor Swift no es amiga de Meghan Markle esto no sería impedimento para que ella disfrutara de su concierto, pero distintos internautas han recordado el rechazo y la razón por la que la famosa no la considera su amiga.

La revista People reportó que Markle fue vista cantando ‘You Belong With Me’, una canción clásica en el repertorio de la cantante estadounidense, de 33 años. La duquesa estaba acompañada de Lucy Fraser, una de sus mejores amigas, entre el público presente del So-Fi Stadium.

El rechazo de Taylor por Meghan se debería a la amistad que mantiene con el príncipe William y Kate Middleton con quien ha compartido en varias oportunidades, incluso ha initado a bailar con ella al futuro rey de Inglaterra.

Meghan Markle, Karlie Kloss y los rumores en los conciertos de Taylor Swift en Los Ángeles https://t.co/8Rbt9kzenQ pic.twitter.com/NDJ5i7VUaj — Carmen Armenta (@CarmenArmenta_) August 10, 2023

Y es que la esposa del hijo menor del Rey Carlos III se encargó junto a él de desprestigiar a la monarquía británica al revelar distintos secretos y vivencias que tuvieron desde que ella se hizo novia de Harry.

Markle los acusa de ser indiferentes, sufrir racismo y de sufrir desplantes por parte de la princesa de Gales, dichas peleas entre ellas debilitaron la relación de los hermanos.

Te recomendamos: Amigo del príncipe Harry calla a los haters al hablar de su matrimonio con Meghan

“Y me dije a mí mismo, ‘¿estoy aquí cantando este tema cuando ni siquiera me sé bien la letra?’ (…) A veces, cuando te sacan de tu zona de confort, tienes que tirar para adelante como sea”. Hay tantas presiones que de vez en cuando no está mal hacer un poco el ridículo, dejarse llevar y no tomarse a uno mismo tan en serio”, llegó a comentar William sobre el día en que Swift lo sacó a bailar.