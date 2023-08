Ellos son los dos hijos de la participante del Miss Universo que está haciendo historia

Un momento histórico se vivió en Guatemala durante el certamen de belleza Miss Guatemala 2023: Melanie Michelle Cohn Bech se convirtió en la primera participante del Miss Universo en ser madre y mujer casada. Ella recibió su corona este domingo 6 de agosto junto desfiló en el escenario al lado de uno de sus hijos y su esposo, un momento inédito en cualquier concurso de esta índole.

Ella representará a su país el próximo 18 de noviembre en El Salvador, cuando se realice el Miss Universo. Melanie tiene 28 años y es licenciada en imagen pública y medios de comunicación. Además, es madre de dos niños de 6 y 2 años, está casada y tiene una marca de ropa para hombres y niños. A esto se le suma que está involucrada en acciones benéficas que empoderan a la mujer.

La reina manifestó en una entrevista para certamen que se convirtió en madre a los 21 años, pero esto no la alejó de su sueño de ser algún día la mujer más bella de su país y del cosmos. Con su triunfo se abre una puerta para miles de mujeres que tienen su misma meta.

“Con esta participación quiero que perdure que las mujeres casadas y con hijos pueden lograr su sueño, porque no importa tu condición de vida, sino lo que realmente te define es el trabajo que hagas para lograr tus objetivos”, contó a TV Azteca Guatemala.

La última vez que Michelle, como mayormente le llaman, fue en el 2013 durante obtuvo la banda de Miss Guatemala Latina, pero al saber que el Miss Universo cambió sus políticas de participación y ahora permite que madres o casada también compitan, le dio una esperanza, por lo que en noviembre del año pasado se inscribió y ocho meses más tarde se coronó como la máxima representante guatemalteca de la belleza.

¿Quiénes son los hijos de Michelle?

Para la nueva reina ser madre o esposa no minimiza ni la belleza, ni la inteligencia, al contrario, afirma que se convierte en todo un reto. Para el programa Café AM contó: “A los 21 me tuve que responsabilizar. (Ganar) Es una recompensa de la resiliencia que pude tener en esos momentos, a pesar de que era muy joven. Hay gente, actualmente, que no acepta eso (su coronación), creían que yo no merecía estar ahí porque era madre, pero eso me hizo más fuerte y querer aun más lograr esta corona”.

En el 2016 se casó con Andrés Matheu, con quien al siguiente año tuvo a su primer hijo Luca, quien ahora tiene seis años y este domingo se robó todos los corazones al abrazar a su madre en pleno escenario tras ser coronada, un hecho inédito en los concursos de belleza.

Al poco tiempo, la pareja lanzó su propia marca de ropa de baño Luca Beachwear, en honor a su primogénito. En esta empresa, la reina contrató a un grupo de mujer sordomudas como parte de su mensaje para empoderar e incluir a la mujer a actividades productivas.

En el 2021, las buenas noticias llegaron de nuevo a la vida Michelle, pues se convirtió en madre por segunda vez: Bella fue recibida con mucho amor. La reina la describe como una niña que le encanta explorar y bailar.

“Ha sido una experiencia gratificante que mis hijos pueden ser parte de este sueño. Mi hijo me acompañó en la gala y estuvo gritando. Mi hija pequeña estuvo en casa porque era un evento largo, pero ella me estuvo viendo en la tv y me llené de orgullo y sentimientos encontrados. No ha sido nada fácil y haberlo logrado ha sido increíble”, contó en su primera entrevista como reina.

Luca y Bella también han incursionado en el mundo del entretenimiento, pues forman parte de campañas publicitarias de leche, pañales, y más.