¿No quieren a Marlon? Padres de Wendy Guevara quieren a Nicola Procela de yerno

‘La Casa de los Famosos México’ entró en su recta final y todos esperan con ansias el día en que se determine quién será el ganador de los 4 millones de pesos, pero, además de esto, el ambiente dentro de la casa también se puso un poco tenso, pues, aunque solo quedan integrantes del Team Infierno, cada uno de ellos realiza su propio juego para obtener el premio mayor.

Por este motivo, esta semana se ha convertido en una de las más difíciles, ya que los 5 participantes que continúan en el programa, son los que más han dado contenido y se han convertido en el favorito del público que los sigue desde el primer instante en que inició el programa.

Familia de Wendy Guevara quiere que Nicola sea su yerno

Desde el inicio de ‘La Casa de los Famosos’ se ha visto que de cierto modo tanto Nicola, como Wendy se muestran amorosos ante cámara, con algunas indirectas o bromas que dan de qué hablar al público, aunque durante todo lo que va de programa, Wendy Guevara no ha parado de mencionar a Marlon Colmenares, quien siempre se pensó que era su novio, pero esta ha dejado en claro que se trata solo de un amigo.

No obstante, Yessi Guevara (Hermana de Wendy) confesó que Nicola Porcella le cae mejor. “Le doy 3 puntos a Nicola”, indicó Yessi.

Asimismo, Francisco (Padre de Wendy) reveló que le tiene mucho aprecio al peruano. “Nicola es un chico buena onda se me hace y me manda saludos: ‘suegro, don Paco’”, dijo.

Por otro lado, la hermana de la influencer mencionó a Marlon, indicando que no lo conocen mucho, pero que respetan la decisión de Wendy si quiere estar con él. “Lo conocemos, pero no lo hemos tratado. La verdad no lo puedo considerar amigo ni nada”, aseguró la joven.

De esta manera, se tiene que a pesar de que la participante de ‘La Casa de los Famosos’, llevó a Marlon de visita a la casa de su padre en León, Guanajuato, ellos no pudieron convivir mucho tiempo, aunque indican que se encuentran dispuestos de apoyarla en el caso de querer tener un noviazgo con él.