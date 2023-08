Mamá de Nicola Porcella recuerda cómo se ‘Levantó’ tras ser el hombre más atacado de Perú

Luego de que Nicola Porcella hablara un poco sobre su vida a través de en una dinámica realizada en ‘La Casa de los Famosos’, su madre Fiorella Solimano recordó cómo fue que este se levantó tras ser reconocido como “el hombre más atacado de Perú” debido a algunos problemas que se presentaron hace un tiempo.

La progenitora del primer finalista del reality show, se conectó a la gala de este martes para hablar sobre su hijo, reconociendo que este tiene un carácter perseverante ante los ataques que tuvo por escándalos del pasado. “Rescatar lo valiente que es, lo valiente que ha sido”, dijo, asegurando que en su momento fue uno de los hombres más atacados de su país.

“No es el hombre más odiado de Perú, pero sí fue en un momento el hombre más atacado y quizá el más insultado, y se levantó”, afirmó.

Asimismo, indicó que una de las razones por las que pudo salir adelante, era su hijo, “de repente es por Adriano, algo colabore yo porque estaba al pie de esa cama”, explicó, agregando además que el actor empezó a padecer depresión luego de haber salido en las primeras planas de los diarios y de que algunos programas de farándula lo atacaran.

“No es un secreto que padece de depresión y había que levantarlo porque eran las primeras planas, programas de farándula atacándolo, atacándolo mañana, tarde y noche. Pero se levantó, la luchó y no se rindió, porque quiso demostrar quién era y lo que se decía no era verdad”.

Su madre asegura que Nicola “fallo como todos” y también en la industria televisiva hay muchos que se acercan a él “pero no para bien”.

Por otro lado, Solimano recordó lo difícil que fue ser madre tan joven. “Crecí con él, fuimos creciendo juntos. Tuve a Nicola joven, tenía 20 años, así que el camino de los dos ha sido madurar y crecer juntos, porque a los 20 años lo único que tenía era miedo de lo que iba a pasar, y ahí fuimos los dos aprendiendo en el camino”.

“Quizá por eso tenemos una conexión muy grande. Ya con mi segundo hijo ha sido una cosa diferente, los dos son el Sol y la Luna, pero se complementan”, explicó.