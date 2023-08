“A Yailin le llegó la fama antes que la madurez”: su hermana Mami Kim lo cuenta todo

Kimberly Guillermo es la hermana mayor de Yailin, la más viral y que pocos conocen. Sin embargo, en los últimos meses ha salido a relucir su nombre con bastante frecuencia y no precisamente por su cuenta en Onlyfans, sino por las disputas que ha tenido con su hermanita, ya afirman que tiene una relación amorosa con Anuel.

Pero ella lo ha negado categóricamente y, por el contrario, Mami Kim, como también se le conoce, insinuó que es Yailin quien tiene alguna aventura con su excuñado, porque ahora el forma parte de su cuerpo de seguridad cuando no tiene necesidad de trabajar, ya que “cuenta con mucho dinero”.

“Los fanáticos han creado el lío, atacándome y diciendo: ’Te quitó tu gran marido (Anuel)’. Entonces llegan las cosas y accedo a abrir mi boca en las redes porque me molesta. Además, este jueves 3 de agosto, habló en el podcast Chimes No Like, para afirmar que su hermana y su madre Wanda Diaz, la demandaron por una presunta agresión que ella desconoce, porque afirma que desde hace varios años cortó los lazos con su progenitora.

“Ella me demandó y Yailin también, las dos juntas me demandaron y no fue por difamación, fue por agresión, supuestamente. Yo tengo cinco años sin hablar con esa señora, no tengo ni su número, no hablo con mi madre hace muchos años y cómo la voy a agredir. Eso es falso, ¿Cómo la voy a agredir si tengo cinco años sin hablarle? Ellas mandan a buscar a la niña mía y yo se las mando con los de seguridad para que mi abuela, ellas comparten con mi niña y luego la devuelve a mi casa”, contó la Mami Kim.

La también modelo comentó en varias oportunidades cómo, supuestamente, protegía a su hermana menor de su madre: “La señora Wanda hizo un show mediático en la casa. Le llamó a la policía a Yailin sin Yailin hacerle nada y dijo que le estaba dando golpes, siendo mentiras y se la llevaron. Yo me puse a llorar, la enfrenté y le dije: ‘guao, vas a dejar que se lleven a tu hija presa ¿por qué?, no sé qué la llevó a eso, no la entiendo. Ella necesita de ayuda psicológica”.

“A Yailin le llegó la fama antes que la madurez”

Sobre su relación con Yailin, contó que siempre le aconsejó y explicó que “siempre tuvo todo lo mejor, porque su padre siempre vio por ella y la dejó económicamente estable hasta que fuera mayor de edad, ha tenido buenos estudios”.

“Yo siempre le he dicho a ella: ‘Prepárate, enfócate, adquiere conocimiento, aprende. Si fulano es el mejor tocando guitarra, llámalo y que te enseñe; si fulano es el mejor hablando inglés, llámalo’. Pero, ¿Qué pasa? a Yailin le llegó la fama antes que la madurez. Ella es muy inmadura, es una niña por eso yo me mataba con todo el mundo por ella aquí en Santo Domingo porque me daba como cosa, no tiene maldad”, le manifestó Kimberly a Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Acotó: “Ella es una estrella al final del día, porque si Dios dejó que la fama le llegara fue por algo”, y aplaudió que Yailin hiciera una marca de cuidados de la piel para bebés, pues “le dije que pusiera un negocio porque la fama no es para siempre”.