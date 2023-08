Quién es Cami Homs y por qué se “alegraría” de la ruptura de Tini y De Paul: así fue su triángulo amoroso

Tini y Rodrigo De Paul han dado una de las noticias más inesperadas del verano al anunciar su separación, algo que no dejó indiferente a Cami Homs, la ex del futbolista.

De hecho ya reaccionó ante esta novedad que ha generado muchos comentarios en las redes sociales. “No me lo esperaba para nada”, indicó en una entrevista, expresando que se enteró por el comunicado de los dos famosos, pero sobre la situación siente “indiferencia”.

En la misma charla, la modelo explicó que no le daría una segunda oportunidad al padre de sus dos hijos y es que el final de su relación fue muy polémico y doloroso para ella.

¿Cómo fue el triángulo amoroso entre Cami Homs, Rodrigo De Paul y Tini?

Cami Homs y Rodrigo De Paul tuvieron una historia de amor como sacada de película y que parecía que no iba a llegar a su final, hasta que en un inesperado cambio de planes, se especula que el campeón del mundo con Argentina le fue infiel con Tini.

Se conocieron cuando ella tenía 15 años y él 17, convirtiéndose al poco tiempo de ser amigos, en novios de juventud. Cuando él fue transferido al Valencia CF en 2014, ella no dudó y se mudó a su lado, dejando su carrera de modelaje en su Argentina natal.

Lo siguió a Italia y luego nuevamente a España por los vaivenes profesionales del jugador, mientras que en medio, en enero de 2019 tuvieron a su hija Francesca y luego a Bautista.

Todo se transformó en 2021 con el desgaste de una década juntos, la pandemia y la aparición de Tini, con rumores de infidelidad, le pusieran punto final a su romance. Esto inició una guerra mediática pues mientras De Paul afirmaba que no había sido por ello, Cami Homs indicó que su relación terminó oficialmente en enero de 2022.

Las fechas no coincidieron y los rumores se intensificaron. Todo se volvió más serio cuando él apareció en los shows de Tini, en su cumpleaños y hasta le envió una dedicatoria tras ganar la Finalissima en Wembley, confirmando que eran nueva pareja. Cami contraatacó y lo demandó con una compensación económica importante, a lo que él tuvo que acceder para ir a Qatar 2022.

“Mereces lo peor vos y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo” — Cami Homs a De Paul en mensajes filtrados.

Él la acusó de amenazas y extorsión después de ganar el Mundial con Argentina en un ataque de ira que su ex tuvo al verlo junto con la cantante. “Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta”, le respondió él conforme con mensajes filtrados, que ocasionó una denuncia penal.

“Ese beso de De Paul con Tini en el recital es lo que dispara una serie de mensajes a los dos amenazantes y extorsivos. A Tini le mandó mensajes a través de Instagram porque no tiene el teléfono. Fue un mensaje extenso. Más allá de lo extenso, fuerte. Insultos, amenazas”, afirmó La Nación.

El jugador decidió borrar todas sus fotos con Camila en las redes, no dejando rastro de sus doce años de amor. Actualmente se cree que tienen mejor relación.