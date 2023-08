Muere actor de la película ‘Matilda’: ¿qué otras estrellas del elenco ya fallecieron?

El actor estadounidense Paul Reubens, recordado por dar vida al personaje Pee-wee Herman y sus actuaciones en películas como Matilda (1996), falleció el pasado domingo 30 de julio a los 70 años.

A través de un comunicado publicado en su perfil en Instagram el lunes 31 de julio, el equipo del comediante dio a conocer que había fallecido tras seis años luchando contra el cáncer en privado.

“Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad”, se lee al inicio del texto.

“Paul con valentía y en privado luchó contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de carácter notable…”, concluyó.

La publicación fue acompañada por unas palabras que Reubens dejó escritas para el público.

“Acepten mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”, escribió.