Maite Perroni y su nuevo y sexy look a sus 3 meses post parto: ahora es rubia y le dicen “gatúbela” (FOTO)

Maite Perroni es una de las cantantes y actrices mexicanas más famosas y exitosas que hace poco comenzó a vivir una nueva etapa en su vida, la de mamá.

Y es que hace tres meses la famosa dio a luz a su primera hija, Lía, a quien tuvo con su esposo, Andrés Tovar y la presumió en sus redes sociales.

Hace poco la integrante de RBD presentó a su hija al mundo y dejó ver lo hermosa que es y lo mucho que se parece a ella.

Te recomendamos: Anahí conoció a hija de Maite Perroni y la dejó ver a sus 2 meses: su reacción prueba que es la mejor tía

“Nos sentimos muy afortunados, es un regalo del universo, de Dios, es la misión más grande que tenemos en nuestra vida. Todavía no terminamos de dimensionar el amor tan grande que se puede sentir, es mágico”, dijo la mexicana a la revista Quién.

Maite Perroni y su nuevo look a 3 meses post parto con el que la llaman “gatúbela”

Maite Perroni está viviendo su post parto muy activa y es que se encuentra ensayando para la gira de RBD junto a sus compañeros Anahí, Dulce María, Christian y Christopher.

Y recientemente la famosa de 40 años sorprendió a todos con un nuevo look que ha sorprendido a sus fans, pues a través de su cuenta de Instagram compartió una foto en la que aparecía con el cabello corto y rubio.

Por años, Maite se ha caracterizado por su cabello largo y negro, pero ahora se dejó ver como nunca y además, llevaba un traje de látex negro por lo que han llegado a llamarla “gatúbela”.

Te recomendamos: “Toda una mamá sexy”, Maite Perroni presume su figura postparto a un mes de ser mamá con este look chic

Además, en otro video compartió un vistazo de espaldas de su nuevo look, con un corazón rojo enorme en la espalda, sin mostrar su rostro por completo, y sus fans le piden que ya se muestre completa para poder verla bien.

“OMG amo este look de mamá sexy”, “me encanta esta Maite tan atrevida jaja se parece a gatúbela”, “que misterio, ya quiero ver bien ese look, se ve hermosa”, “súper sexy Maite, ya la quiero ver bien”, “espero que no sea una peluca, me encantaría verla así rubia”, y “será que por fin dejó ese cabello negro, le quedaría bien esa renovación” fueron algunas de las reacciones en redes.

No se sabe si fue un look momentáneo para alguna sesión de fotos o algún proyecto, pero sus fans esperan y anhelan verla con este look rubio y cabello corto.