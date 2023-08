Irán Catillo y las mágicas vacaciones que vivió en Perú: su hijo se robó las cámaras

La actriz y cantante Irán Castillo está disfrutando nuevamente de uno de sus mejores momentos, la maternidad. Aunque ella debutó en esta etapa con Irka, su primogénita de 12 años, y la vivió intensamente, desde el 10 de febrero del año pasado ha experimentado, de forma renovada, cómo es criar de nuevo a un bebé, con la llegada de Demián.

La artista se comprometió con Pepe Ramos, quien tiene una relación estupenda con Irka y la adora como una hija propia. Los cuatro comparten como una familia unida. Ella no duda en compartir con sus seguidores lo que bueno, lo malo y feo de esta etapa que vive a sus 45 años, además también presume a su tierno bebé, quien siempre se roba los corazones con su ternura.

Sin dudas, Demián es el centro de atención. Sus enormes ojos celestes y rosadas mejillas acaparan casi todas las fotos del feed de Instagram de la actriz. Irán volvió al mundo de la música y fue gracias al pequeño, pues en el 2018 habló que quería algún día hacer canciones infantiles, pero no fue hasta el nacimiento de su bebito y materializó este sueño.

Ella se siente feliz, aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues hace un par de meses Demián fue hospitalizado, aunque no ofreció detalles, pero sí afirmó que su niño es muy fuerte y un gran maestro, de quien está aprendiendo constantemente.

Unas estupendas vacaciones

Pero, el susto que Irán y Pepe vivieron con el pequeño fue superado y este miércoles 2 de agosto compartió otra vivencia con su angelito, esta vez fue desde Perú. “Gracias selva hermosa por todo tu amor!!Fue un trabajo hermoso y necesario !Gracias mi vida @pepe.ramosb por llevarnos a este viaje interno que tanto me hacia falta !Lo mejor de todo fue vivirlo junto a ti! Te amo con todo mi”, escribió la estrella.

Demián fue el gran protagonista de esta aventura por tierra incas, donde lo recibieron con mucho cariño y hizo amiguitos, Adriano y Siaver, con quienes vivió una experiencia inolvidable como parte de un retiro en la región de la selva de Perú. El pequeño barrió el piso, jugó, bailó y paseó en mototaxi, todo con una gran sonrisa.

Castillo ha dejado claro ama a sus dos pequeños, aunque con ambos a aprendido lecciones distintas: “Ninguna es mejor o peor (maternidad), las dos tienen su momento, su mérito, pero lo que sí siento es que no estaba tan informada esa vez, pero siento que hice lo mejor que pude con lo poco que tenía. Tuve a mi bebé, esa vez fue parto en el hospital, yo me había preparado para un parto en agua, pero ese día no hubo agua caliente en el hospital. Nació mi nena y me acuerdo que me volqué en ella el 100%, después sí tuve que trabajar, porque yo fui mamá soltera”.