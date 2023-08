Ex estrella de Netflix reveló que está a punto de convertirse en homeless

Nick Thompson El participante de Love is blinddenuncia que la plataforma no le pagó lo correspondiente (Instagram)

Nick Thompson, del reality show de citas de Love is Blind, ha revelado que pronto podría quedarse sin hogar y todo por culpa de Netflix.

Thompson, quien es defensor de la salud mental y activista, apareció en la temporada 2 del programa y le dijo al Daily Mail que está “pasando un momento increíblemente difícil” para encontrar trabajo después de perder su trabajo el año pasado. El además influencer aseguró que el haber participado en el reality lo arruinó y señaló a Netflix por “explotarlo” a él y a sus compañeros de reparto. Según alegó, sólo le pagaron $ 10,000 por 10 semanas de filmación.

“Cuando piensas en la cantidad de dinero que se está ganando, y la forma en que es el camino para futuras temporadas, y el hecho de que cualquiera puede seguir y mirarme… y me quedaré sin hogar”, aseveró al Daily Mail. “Perdí mi trabajo en noviembre pasado… Gasté mis ahorros que cobraron mi 401(k). Me quedan dos meses en el banco para pagar mi hipoteca. No puedo conseguir un trabajo porque la gente no me toma en serio”.

En la segunda temporada de “Love is Blind”, Thompson se casó con Danielle Ruhl a pesar de una serie de desacuerdos tras iniciar la relación. Ruhl solicitó el divorcio en agosto del año pasado, según documentos judiciales obtenidos por USA TODAY.

Nick afirmó que sus cinco años de experiencia previa como “vicepresidente de software” deberían ser un “registro de seguimiento” suficiente para los empleadores, pero su tiempo en la televisión de realidad está demostrando ser un obstáculo en su búsqueda de empleo.

Durante la filmación de Love Is Blind, Nick afirmó que estaba “cautivo como un prisionero” con los productores “en control de ti las 24 horas del día”. Afirmó que el elenco estaba frente a la cámara “de 18 a 20 horas al día”, pero se les pagaba menos del salario mínimo. Se aproxima a ganar $ 7.14 por hora, en comparación con el salario mínimo de $ 8.50 en Illinois, donde se filmó la temporada 2.

Thompson denunció los abusos detrás de la producción de reality shows

Aprovechando que la huelga de actores y escritores en Hollywood estalló, el participante de Love is Blind señaló que la industria está llena de explotadores ya que las producciones de telerrealidad con frecuencia requieren que el elenco trabaje de 18 a 20 horas al día, al mismo tiempo que controlan todo lo que los involucrados hacen.

“Incluso presionan a los miembros del elenco para que digan y hagan cosas con las que se sienten incómodos, lo que puede tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. Con las huelgas de WGA y SAG, los productores se beneficiarán aún más de los reality shows, mientras que los miembros del elenco se quedan con la peor parte de la explotación. Este es un momento importante en la historia en el que todos podemos ponernos del lado de los trabajadores de Hollywood y los trabajadores del reparto sin guión. Necesitamos exigir que los productores de reality shows traten a los miembros de su elenco con respeto y dignidad. Primero son seres humanos y merecen ser tratados como tales. Apoyo a la WGA, al SAG ya todos los trabajadores”, se lee.