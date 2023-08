De ser inspiración ‘body positive’ a ser acusada de acoso sexual: ¿quién es Lizzo y qué hizo?

Lizzo está atravesando los días más oscuros de su carrera y es que recientemente se dio a conocer que fue acusada de acoso sexual y body shaming por miembros de su equipo.

Específicamente tres bailarinas afirman haber recibido diferentes tipos de abusos y discriminación durante su etapa laboral al lado de la cantante y su compañía de producción, Big Grrrl Big Touring, Inc.

¿Quién es Lizzo y por qué la acusan de acoso sexual?

Nacida bajo el nombre de Melissa Viviane Jefferson en Estados Unidos hace 35 años, la joven ha destacado por ser una talentosa rapera y además ícono del movimiento body positive.

Por su figura curvilínea y voluptuosa ha recibido muchas críticas a lo largo de su carrera, pero sus inspiradores mensajes contra la gordofobia la han hecho muy aplaudida.

Entre sus éxitos resaltan canciones como About damn time, muy popular en plataformas como TikTok, así como Good as hell, Cuz I love you y Boys. Su trabajo le ha permitido ser ganadora de importantes premios como cuatro Grammys. Tiene 4 álbumes de estudio y participó en la película Hustlers.

Sin embargo, el panorama luce oscuro para Lizzo después que ha sido acusada de acoso sexual, laboral, discriminación sexual, racial y religiosa por tres trabajadoras: Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, según Quién.

Ellas señalan que fueron presionadas para tocar bailarines desnudos en un show sexual del que no tenían conocimiento previamente; la jefa del equipo de bailarinas imponía sus creencias religiosas y denigraba a aquellas que habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio y una de ellas fue cuestionada por la cantante al subir de peso.

“La increíble naturaleza con la que Lizzo y su equipo trataron a sus bailarinas va en contra de todo lo que Lizzo defiende públicamente, mientras que en privado las averguenza por su peso y las menosprecia en formas que no sólo son ilegales, pero también completamente desmoralizantes”. — Las bailarinas acusan a Lizzo de maltratos.

Pero eso no es todo. Las víctimas también señalan que después de pedir por adelantado ciertos pagos a la directiva de la empresa sus respuestas estuvieron cargadas de “animadversión racial y gordofobia”, así como despidos injustificados.