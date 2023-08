¡Adiós al detector de metal! Jay de la Cueva anuncia su salida de Moderatto

Ya no habrá más “detector de metal”, después de casi 20 años juntos, Moderatto ya no será lo mismo sin su líder Jay de la Cueva, quien a través de un video publicado en sus redes sociales anunció que abandona la agrupación.

Jay de la Cueva le dice adiós a “Moderatto”. Foto: Getty Images

“Hola a todos los que me hacen el favor de verme y escucharme por aquí. Tengo una noticia importante para mí que compartirles. Voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto, no ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble”, dijo el cantante en un clip el cual publicó en su cuenta de Instagram.

Jay también explicó que la tomó esta decisión debido a que le quiere dar prioridad a su faceta como solista, así como a su nuevo proyecto en grupo. “Hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo y es muy importante para mí comprometerme con eso, con mi primer álbum solista y la nueva banda que tengo. Me seduce muchísimo la evolución y estoy en la búsqueda experimentando, les agradezco mucho a los involucrados”, dijo.

Jay de la Cueva aclara que no hay conflictos

El músico dejó claro que no hay ningún tipo de conflicto con el resto de sus compañeros y enfatizó que los únicos motivos de su salida son su nuevos proyectos.

En cuanto a los compromisos que Moderatto ya tiene pactados,Jay de la Cueva aclaró que serán cumplidos y que servirán como un tipo de despedida para él.

“Los compromisos que ya tiene Moderatto este año se van a hacer y van a ser una oportunidad increíble para podernos despedir”, concluyó.