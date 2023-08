¿Rosalía llamó a Valeria Duque? La colombiana lo contó todo y estas serán sus próximas acciones

Desde que se supo que los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro rompieron su relación, la infidelidad fue el motivo que cobró mayor fuerza y la protagonista de este este supuesto triángulo amoroso lo completaba la modelo colombiana Valeria Duque. Sin embargo, los tres salieron a desmentir, por separado, semejante afirmación.

Fue una mujer identificada en Twitter como Juliana García la que inició el rumor que corrió rápido como el viento. Tanto Rauw como Valeria, en un santiamén se convirtieron en el blanco de mensajes de odio por parte de seguidores de la española. Este lunes 31 de julio, la influencias neogranadina ofreció una entrevista para “El programa de verano”, transmitido por Telecinco en España, y aclaró todo.

Rosalía y Rauw Alejandro La pareja tenía tres años de noviazgo y se comprometieron hace cuatro meses.

Duque sostuvo: “Yo no tengo ningún tipo de relación con él (Rauw). Estuve en México estudiando actuación, haciendo un curso de actores para cine y cuando estoy haciendo eso se da el concierto y asisto, aprovecho y ¡voy como una fan más y ya!, pero no tengo ninguna relación él. (...) Lo pude conocer como una admiradora más porque amo su música y la música de Rosalía, y los admiro mucho a los dos. (...) (Al staff de Rauw) Ellos no me dijeron que me debía pronunciarme, para nada”.

¿Rosalía llamó a Valeria Duque?

Valeria también señaló que a la reunión posterior al evento, asistió con unos amigos que viven en Ciudad de México y aclaró: “No tenía ningún misterio”. Uno de los conductores del espacio televisivo le consultó: “¿Rauw Alejandro se ha puesto en contacto para decirte: ’Oye, perdona este problema en el que te has visto metida’, ¿Rosalía este ha llamado?”.

La exparticipante del reality “Desafío Superhumanos” contestó: “No, en absoluto. Soy amiga del manager de él, pero nada tiene que ver con Rauw (...) Lo conozco (al manager), como conozco a otros artistas, como alguien más del medio). Me cae súper bien. Hablamos de dónde salió (el rumor), que es completamente falso. Todos seguimos con nuestros trabajos y nuestras vidas”.

En relación con el comunicado aseveró que lo hizo sola: “Estaba callada por decía que eso nada tenía que ver conmigo, que creyeran lo que quisieran, pero eso en un día lo desmintieron y se les olvidaría, pero no fue así. Cada vez era peor, entonces, ya sí me tocó salir y dejar muy claro que nada tengo que ver en esa situación”.

Sobre qué haría si, de repente, Rosalía la llamara, Valeria manifestó: “Que amo su música, es de mis artistas femeninas favorita y eso no va a cambiar porque yo no tengo nada que ver en este escándalo y ruptura que también me parece súper triste”.

Acciones legales

la modelo aseguró que tomará acciones legales en contra de “Juliana García”, quien inició el chisme. Ella hermana de una de sus amigas: “Me está difamando y la honra el buen nombre es un derecho fundamental de todos los seres humanos, y yo trabajo con mi imagen y monetizo en las redes sociales tengo una comunidad espectacular que me sigue desde hace tiempo. No es justo que me estén haciendo acusaciones falsas y menos que me relacionen con el tipo de cosas tan desagradables con las que me relacionó esa persona envidiosa y malintencionada”.

También contó que fue su amiga quien intervino para que su hermana pague por su grave error, por lo que le suministró el número teléfono para solucionar todo y añadió que la Juliana, al parecer, “ha tenido problemas de conducta durante toda su vida”, y que no la conoce mucho, solo la vio un par de veces.