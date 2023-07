Las fotos de la juventud de ‘Barby’ Juárez: así lucía la boxeadora antes (no tenía tatuajes)

Mariana “La Barby” Juárez ha logrado consolidarse como una de las figuras más importantes del boxeo profesional femenino en México durante sus 25 años de exitosa trayectoria deportiva.

No obstante, antes de convertirse en una estrella del cuadrilátero y campeona mundial de dos divisiones, Juárez fue una joven como muchas que halló en el pugilismo la forma de salir adelante.

De esta etapa de su vida, en donde la determinación brillaba en la mirada, la boxeadora conserva varias fotos que la inmortalizaron en la flor de la juventud y ha compartido en sus redes sociales.

Las fotos de “Barby” Juárez que muestran cómo era en su juventud

Por eso, a continuación, recopilamos algunos retratos de la pugilista de 43 años que muestran cómo se veía en su mocedad junto a algunas curiosidades sobre su vida que quizás no sabías.

Entró en el boxeo para ayudar a su familia

En una visita al programa Netas Divinas, Mariana “La Barby” Juárez narró cómo se inició en el mundo del boxeo cuando era una adolescente y reveló que su motivación era ayudar a su familia.

“En un inicio, cuando comencé (a boxear) antes de mi nena, mi primera etapa era sacar adelante a mis papás, a mis hermanos. Tener un mejor futuro”, declaró en aquella conversación.

“Yo quería ser algo y se me dio del lado de los deportes más que del otro, de estudiar. Quería ser psicóloga, cuando vi tantos libros, dije no”, reconoció, causando risas en el set.

"Barby" Juárez comenzó su carrera en el boxeo en su juventud | (Instagram: @barbyjuarez)

Tuvo una adolescencia difícil

La deportista también destapó que tuvo una adolescencia muy dura debido a que sus papás cayeron en adicciones y en depresión, lo cual la empujó también a convertirse en boxeadora.

“Fue una etapa difícil en mi adolescencia, saliendo de la secundaria prácticamente para entrar al bachiller. Vivíamos momentos difíciles en la casa… Había muchas cosas malas”, contó.

La famosa aseveró que sus padres siempre “fueron muy atentos” y forjaron “muy buenos cimientos” que la ayudaron y a sus cuatro hermanos, pero a ellos “no les fue nada bien” y “se perdieron”.

"Barby" Juárez comenzó su carrera en el boxeo en su juventud | (Instagram)

“Fueron problemas muy, muy difíciles…. De repente, nos quedamos sin papás y era como… ‘tengo que hacer algo”, agregó. “Se les olvidó que tenían cinco hijos adolescentes”.

“A mi mamá la recuerdo todavía diciendo en un momento: ‘Después de viejos, viruela’. O sea, caer en adicciones que no, pero ahora los entiendo”, aseveró. En la actualidad, su padre está mejor.

Pero, su mamá ya murió. “Comencé queriendo ayudar a mis papás, hoy estoy terminando mi casa y sí me viene a la mente decir: ‘yo quería que mi mamá viviera esas comodidades”, dijo llorando.

"Barby" Juárez comenzó su carrera en el boxeo en su juventud | (Instagram)

Su sueño era ser futbolista

En la misma conversación, la participante de La casa de los famosos México además develó que ella inicialmente no quería ser boxeadora sino futbolista, pero terminó decantándose por lo primero.

Según recordó, su idea de probar suerte en el boxeo llegó en medio de una oración a Dios mientras caminaba rumbo a su casa. “Papá, de futbolista me voy a morir”, confesó que dijo.

"Barby" Juárez comenzó su carrera en el boxeo en su juventud | (Instagram)

Y es que, según explicó, en aquella época (década de los noventa) “todavía no estaba el fútbol tampoco (fuerte) y era mi deporte, era el que me gustaba desde pequeña”.

“Entonces, fue cuando me metí a aprender boxeo. Ahí fue donde me gustó. Me daban miedo los golpes, pero me gustó y me vieron cualidades”, contó. Tras reflexionar, eligió ser boxeadora.

El resto de una historia de éxito que se sigue escribiendo.