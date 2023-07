¿Florinda Meza demandará a Carlos Villagrán? Entérate

Una de las series más vistas por toda Latinoamérica fue ‘El Chavo del 8′, esta importante producción audiovisual fue representada por Roberto Gómez Bolaños y otros personajes que también le dieron vida a esta historia que robó el corazón de todos los televidentes en el mundo.

Con el tiempo se han tomado diversas decisiones en relación a seguir proyectando la serie sobre todo por la viuda de Gómez Bolaños quien es la actriz Florinda Meza. La también productora, recientemente se ha visto involucrada en una polémica donde tuvo que enfrentarse a Carlos Villagrán quien confirmó que ambos habrían tenido una relación amorosa antes de conocer a ‘El Chavo’.

La intérprete de 74 años aprovechó la ocasión de reunirse con los medios de comunicación en el acto de develación de la placa de la obra de teatro Hugo, Paco y JoseLuiz en la que dejó claro: “A todos los que hablan mal de mí si supieran lo que yo pienso de ellos, aún hablarían peor”, agregó.

La actriz también enfatizó: “Yo nunca dije eso de demandar a Carlos Villagrán, al contrario, lo que dije es que para mí no existe nada de eso, a aquellos que se cuelgan de mí para buscar publicidad, simplemente los ignoro, lo único que debo hacer es agradecerles porque al hacerlo, me demuestran que debo ser una persona muy rentable ya que hacen eso para jalar a la prensa”, aseguró quien hacía de ‘Doña Florinda’ en la serie.

¿Qué pasó con Chespirito?

Florinda Meza explicó que no ha podido llegar a un acuerdo con Televisa para poder retomar o hacer regresar el programa Chespirito y explicó: “Yo no he podido llegar a un acuerdo con Roberto Gómez Fernández, incluso yo me enteré que estuvo en negociaciones, pero algo no cuajó, esto no depende de mí aunque yo fui colaboradora en los programas y debería ser con quien hablaran porque no es cuestión de una herencia sino de derechos de autor”, puntualizó.

Con muchas ganas de volver al teatro

La también escritora confesó que está dispuesta a volver al trabajo y a la actuación, sobre todo en una puesta de teatro. “Me gustaría volver a actuar, me gustaría tener ahorita las posibilidades y la facilidad de pasar una temporada aquí y hacer teatro”, explicó, pero hasta el momento no ha podido coincidir con una propuesta que sea convincente para ella.