‘Gen V’: esto es todo lo que debes saber sobre la serie derivada de ‘The Boys’

Gen V, el spin-off de la exitosa serie de superhéroes The Boys, llegará a la plataforma de Prime Video durante este otoño con una historia que promete arrasar entre las audiencias como su antecesora.

El proyecto se basa en el volumen cuatro de los cómics de The Boys, creados por de Garth Ennis y Darick Robertson, el cual se centra en un grupo de “supes” durante su experiencia universitaria.

Dentro de la esperada ficción, estos superhéroes deben sobrevivir pruebas letales en la exclusiva Escuela de Lucha contra el Crimen de la Universidad de Godolkin para poder graduarse.

No obstante, pese a estar protagonizada por jóvenes adultos, Gen V no está dirigida a audiencias menores de edad. Al contrario, la serie mantendrá la violencia y sátira social que distingue a The Boys.

Escenas de la serie 'Gen V' | (Prime Video)

“Empecé a ver episodios y es completamente loco”, dijo Seth Rogen, uno de los productores del spin-off, a Collider. Si eres de los que espera con ansias el proyecto, te contamos lo que debes saber:

¿De qué trata la serie Gen V, el spin-off de The Boys?

El escenario principal de Gen V es la antes mencionada Universidad de Godolkin, una alma mater dirigida por Vought International y la única de Estados Unidos exclusivamente para superhéroes.

Según a la sinopsis, “explora el entrenamiento de la primera generación de superhéroes para saber sobre el Compuesto V y que sus poderes les fueron inyectados, en lugar de otorgados por Dios”.

Escenas de la serie 'Gen V' | (Prime Video)

“Estos jóvenes héroes competitivos ponen a prueba sus límites físicos y morales, compitiendo por el codiciado puesto más alto de la escuela. Rápidamente aprenden que la ambición viene con el sacrificio, y que la diferencia entre el bien y el mal no es tan clara como alguna vez creyeron. Cuando los oscuros secretos de la universidad salen a la luz, los estudiantes deben enfrentarse a qué tipo de héroes se van a convertir”, reza el texto.

Escenas de la serie 'Gen V' | (Prime Video)

¿Quiénes actúan en Gen V?

La anticipada serie derivada de The Boys tiene un elenco de jóvenes talentos de lujo. La ficción está protagonizada por Jaz Sinclair como Marie Moreau y Lizze Broadway como Emma Shaw.

Patrick Schwarzenegger encarna a Golden Boy; mientras Sean Patrick Thomas dará vida Polarity. Chance Perdomo es Andre Anderson; mientras Derek Luh y London Thor son el personaje de Jordan.

Escenas de la serie 'Gen V' | (Prime Video)

Asa Germann es el joven Sam Riordan; Maddie Phillips es Cate Dunlap y Shelley Conn encarna un rol no revelado. De igual forma, actúa Marco Pigossi como el doctor Edison Cardosa.

Gen V además contará con los actores invitados Clancy Brown y Jason Ritter. Asimismo, tendrá participaciones de Jessie T. Usher, Colby Minifie y P.J. Byrne en la piel de sus papeles de The Boys.

Escenas de la serie 'Gen V' | (Prime Video)

¿Cuándo se estrena Gen V?

Gen V aterrizará en Prime Video con tres episodios el 29 de septiembre. Luego del lanzamiento, se estrenarán episodios semanales de la trama hasta el gran final el 3 de noviembre.

Escenas de la serie 'Gen V' | (Prime Video)

¿Hay un tráiler de Gen V?

El explosivo tráiler oficial de Gen V salió el 24 de julio y causó furor. En poco más de dos minutos, el avance confirmó que la universidad será un reto peligroso para sus aspirantes a héroes.