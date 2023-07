No es Shakira: la nueva famosa que vinculan con Rauw Alejandro y ya los vimos juntos hace días

Rosalía y Rauw Alejandro sacudieron al mundo del espectáculo al confirmar su ruptura recientemente. Desde entonces se ha dicho que él fue infiel, algo que ha negado categóricamente, aunque ahora se le ha vuelto a poner en tela de juicio.

Y es que medios internacionales apuntan a que hay un acercamiento entre el boricua y una famosa de raíces latinas, con quien se le vio compartiendo en un partido de Inter Miami cuando ambos fueron a disfrutar del talento de Leo Messi.

Rosalía y Rauw Alejandro Instagram: @rosalia.vt (Instagram: @rosalia.vt)

“Wow los que más saben. Exactamente terminamos hace 2 meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes nuestros fans, una ruptura no se anuncia al día siguiente. Yo seré muchas cosas pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya? ¿Felices? ¿Pueden dejarnos en paz?”, se descargó en sus redes sociales.

¿Cuál es la famosa con la que estaría saliendo Rauw Alejandro?

De acuerdo con el periodista, Raúl De Molina, citado por Quién, Rauw Alejandro estaría saliendo con Camila Cabello. La versión oficial de los famosos es que terminaron hace dos meses, por lo que se trataría de un nuevo amor para el reguetonero y no el motivo de la separación.

Camila cabello y rauw Alejandro

Mira cómo Disimunla su relación pic.twitter.com/dE6pt7jqRY — TuchyJarvis (@tuchyjv) July 28, 2023

“Lo tengo de muy buena fuente, si no no lo diría en el aire... Sí, dicen que anduvo con ella después de que se peleó con Rosalía”, expresó el presentador del programa, El Gordo y la Flaca.

“Y no anduvo nunca con Shakira […] te lo digo ahora, no salió con Shakira, pero sí dicen que andaba con Camila Cabello, después de que se peleó con Rosalía. (Me lo dijo) una fuente buena en Los Ángeles y es americano “, agregó.

🎥Rauw Alejandro junto a DJ Khaled, David y Victoria Beckham, Diddy, Camila Cabello y Giggs en el juego de Inter Miami

pic.twitter.com/DRCKXwXLIF — Rauw Postings (@rauwpostings) July 26, 2023

De momento, ni Rauw Alejandro ni la propia Camila Cabello han dado declaraciones al respecto. Lo que sí es cierto es que a ambos se les vio compartir el partido de la MLS, donde derrocharon una buena relación, pero no se ha confirmado si solo es una amistad.