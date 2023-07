¿Cuántos tatuajes tiene Nodal en la cara? Esto fue lo que pagó por borrárselos

Ya todo está listo para que el cantante Christian Nodal se convierta en papá por primera vez. Esto, como es de esperarse, lo tiene muy ansioso y contento. Pronto se irá a Argentina, donde está su pareja Cazzu y presuntamente nacerá su pequeña. Y como los hijos cambian a los padres, pues el pequeña ya lo está haciendo.

El cantante no solo se caracteriza por su música y talento, sino también por la cantidad de tatuajes que tiene y especialmente dónde están ubicados. Serían unos 25 aproximadamente, pero unos 10 de estos los tiene solo en el rostro.

Su furor por la tinta permanente comenzó hace tres años, durante su noviazgo con la cantante Belinda. Con el nombre de la estrella su piel dejó de “ser inmaculada”, para convertirse en el lienzo de diversos dibujos. En total fueron cuatro tatuajes y el primero de ellos, “Beli” se lo hizo cerca de la oreja. Fue el inicio de la adicción a este arte.

Cuáles era sus tatuajes y cuanto pagó para borrarlos

En el rostro, el cantante se dibujó una pica, un corazón, un diamante y un trébol, un banderín con triángulos rojos, una herradura, una rosa, las palabras Forajidos y Amor, una X, un par de espuelas, un corazón, el número 11 y una flor, entre otros.

Ahora el intérprete de “Cazzualidades” quiere desaparecerlos para siempre porque desea que su bebé lo vea con un rostro más “limpio”. Aunque confesó que desea conservar las algunos. Actualmente solo desea quitarse la rosa y unos brillitos, por lo que fue hasta Estados Unidos para someterse a un tratamiento que le dará el aspecto que quiere.

Te puede interesar: Christian Nodal revela lo doloroso que ha sido borrar sus tatuajes

Me gustan mucho mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir muy pronto un tatto shop en Los Ángeles, y pasa que me gustaría que mi hijita conozca mi cara. Más limpio, ya pasó una etapa mía, muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y, en su momento, me nació y gracias a Dios los tatuajes se quitan. Todo tiene solución”, contó en una entrevista que ofreció recientemente.

Para desaparecerlos, se requieren varias sesiones y cada una de estas vale entre unos mil y cuatro mil dólares estadounidenses, por lo que la cifra total a pagar sería de unos 18 mil dólares, según el portal La Mejor. Pero por los hijos se hace lo que sea, y más cuando el dinero no es un impedimento.

De acuerdo con Mayo Clinic, hay varios métodos para borrarse los dibujos, como “cirugía láser, la eliminación quirúrgica y la dermoabrasión”. Su pareja Cazzu también tiene más de una decena de tatuajes, pero los atesora y presume, por eso no está interesada en seguir los pasos del papá de su bebé.