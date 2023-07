“Por experiencia propia” Piqué se solidariza con Rauw Alejandro y Rosalía y pide que los dejen en paz

Así como en el 2022 el anuncio de ruptura de Shakira y Gerard Piqué causó conmoción en los fans de la cantante, la historia pareciera repetirse con la catalana Rosalía y Rauw Alejandro, quienes hace pocos días confirmaban su separación en las redes sociales.

Para esta pareja que en marzo había anunciado su compromiso, comenzó un calvario de rumores y especulaciones que Rauw Alejandro ha intentado aclarar, razón por la cual lanzó un comunicado, asegurando que la razón de la ruptura con la cantante española no es por una tercera persona y donde pidió respeto para la intérprete de Bizcochito y Despechá.

“Sí, hace unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, expresó.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas y, por respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, destacó el intérprete de Baila Conmigo y Te Felicito.

Piqué no quiere “que se hable de eso”

La situación de ambos cantantes fue comentada en el streamer de Ibai Llanos, donde Gerard Piqué y otros compañeros escucharon atentamente la lectura del comunicado del cantante.

Sucedió cuando los amigos conversaban sobre la jornada de cuartos de final de la After Kings, y uno de ellos leyó el comunicado. Para sorpresa de todos, Piqué dio su opinión, se solidarizó con ambos artistas y expresó que es mejor no hablar del tema.

“Yo creo que es mejor que estas cosas... A mí no me gusta que la gente hable de esto. Ya está, se ha leído el comunicado, está bien y a partir de ahí dar opiniones, lo digo por experiencia propia”, destacó el exfutbolista.

Tras su ruptura con Shakira que ha dado tela que cortar desde que lo anunciaron en junio de 2022, Piqué insistió que estos problemas es mejor que se queden en la intimidad.