Ryan Reynolds felicita a Sandra Bullock en su día con un sexy mensaje

Corría el año 2009 cuando una brillante Sandra Bullock y un estupendo Ryan Reynolds protagonizaron la exitosa comedia romántica “La propuesta”, dirigida por Anne Fletcher. A ambos no solo los unió el talento, sino una genuina amistad que data de la preadolescencia, y es por esto que el actor de 46 años le dedicó un particular mensaje de cumpleaños a la ganadora del Oscar.

Este miércoles 26 de julio, Sandra celebró 59 veranos y su gran amigo lo celebró recordando una inolvidable escena de la película: cuando Margaret Tate (Sandra) desnuda se tropieza con Andrew Paxton (Ryan), quien también estaba sin ropa y luego se caen uno encima del otro.

“¡Feliz cumpleaños a la inimitable e impresionante Sandra Bullock! Para tu cumpleaños este año, conseguí coordinadores de intimidad para ambos. Y un departamento de recursos humanos. ¿Y la ropa?” escribió el actor en su cuenta de Instagram junto con el extracto cómico de la cinta, con la que los relacionaron amorosamente.

Hace un par de años atrás, en el programa The Today Show, la actriz contó que ella era “su amante”, pero en un bromista, para luego acotar que “lo que se ve es simplemente el cariño de una amistad de 10 años”.

La escena fue un tanto complicada para ambas estrellas de Hollywood porque en realidad estaban completamente desnudos, aunque sus genitales fueron cubiertos con diminutos parches. En una una entrevista que Bullock le dio a Adam Ray para “ALN Podcast” contó cómo se grabó el incómodo momento.

Así se grabó la incómoda escena

“Ryan y yo teníamos estas cosas de color carne pegadas a nuestras partes íntimas, mi cabello estaba estratégicamente sobre los pezones y el pequeño amigo de Ryan, bueno no pequeño, en absoluto, no lo sé porque no miré. (...) “Cuando dijeron ‘corten’ realmente no nos podíamos mover”, contó al actriz.

Continuó: “Él estaba de espaldas, con sus rodillas levantadas, y yo en el suelo, apoyada sobre sus rodillas, esperando y no quería mirar porque no podíamos movernos todavía. Entonces, en ese momento, escucho la voz de la directora desde la oscuridad, diciendo: ‘Ryan, podemos ver tus testículos desde aquí’, y yo estaba como ¡oh, madre mía! Porque no quería mirar hacia allí”.

Sandra Bullock protagonizó una de las escenas más incómodas en su vida (Instagram @vancityreynolds)

La ganadora del Oscar además acotó que accedió a hacer la escena por dos razones: era con su gran amigo y que sabía que iba a ser “humillada y divertida”, porque ella no se ve interpretando un episodio de desnudo sexy, ni en la pantalla, ni en la vida real.

Ryan ha expresado que le gustaría volver a estar en un proyecto junto a Sandra. También trascendió que la química entre ellos es tal, que su esposa, la actriz Blake Lively, trata de controlar los celos hacia Bullock, pues a través de Fandomwire, un allegado de la familia Reynolds Lively contó que “se sabe que Ryan tiene una gran debilidad por Sandra y se ilumina cada vez que aparece en una conversación. Es obvio que ella ocupa un lugar especial en su corazón”.