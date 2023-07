“Hay total libertad”: Jordi Martín confiesa la verdad sobre la relación de Shakira y Lewis Hamilton

Mucho se ha especulado sobre la vida sentimental de Shakira tras la separación de Gerard Piqué. La han relacionado con el actor Tom Cruise, con el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, con el jugador de Miami Heats de la NBA, Jimmy Butler, y recientemente como la presunta villana entre Raw Alejandro y Rosalía.

Pero de todos ellos, el rumor más fuerte y que parecía que terminaría en un romance fue con Hamilton, a quien en varias ocasiones se le vio con la barranquillera públicamente, incluso lo acompañó en algunas de sus carreras.

Sin embargo, las especulaciones tomaron más relevancia cuando Shakira viajó a Barcelona para el Gran Premio de Montmeló y se difundió en redes sociales una imagen de ellos cenando junto a amigos.

Según la prensa rosa española destacó que el comportamiento de ambos era más allá de una amistad y que entre ellos hubo “arrumacos y besos”.

¿Shakira se inventó una novela?

Las conductoras del programa Las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vásquez, afirmaron que el piloto, de 38 años, está molesto con la actitud de la cantante, de 46 años, ya que ella supuestamente quiere dar a entender al público que podría haber una relación romántica entre ellos.

Indicaron las conductoras que fuentes oficiales aseguran que fue la intérprete de “Copa Vacía” quien asistió por decisión propia a la carrera en Barcelona, y solicitó el acceso a la zona VIP.

Además, que Hamiltón pidió a su equipo que evitara que la barranquillera se acercara a su ‘motorhome’ para no desconcentrarse en la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña.

“Yo creo que quizás para Lewis Hamilton Shakira es solo una amiga, y a lo mejor Shakira quizás se estaba ilusionando y creía que había algo más, eso no lo sabemos. Lo que nos explican es que ella cuando están en Silverstone, muy centrada en la carrera no estaba, pero sí que nos aseguran que él se siente molesto porque le da la sensación que ella quiere hacer creer que entre ambos hay una relación sentimental y él quiere que se sepa que entre los dos no hay nada más que una amistad”, afirmó Vásquez.

“Sí hubo algo más fuerte”

El paparazi Jordi Martin, quien ha seguido de cerca la vida de la cantante colombiana desde que empezó su relación con Piqué hace 12 años, explicó en su programa de YouTube la verdadera relación que existe entre ambos famosos.

Martin desmintió que Hamilton se habría cansado de la actitud de Shakira. “He hablado con el entorno de Shakira y me confirman que entre él y ella siempre ha habido una amistad bonita y sincera”.

Asimismo, reveló que entre el piloto y la cantante sí existió algo más fuerte que una amistad, pues, según le revelaron sus fuentes, ambos sabían que no tenían nada serio.

“(...) Sabían que había total libertad entre unos y otros para hacer lo que quisiesen. Shakira en ningún momento le ha exigido nada a Hamilton ni tampoco se ha molestado”, dijo.

Pero esta novela parece que tuvo su “The end” con la aparición de la actriz Eiza González y la tenista Jenny Stray Spetalen, pero no porque Shakira esté molesta o Hamilton, simplemente cada uno está enfocado en su carrera y siguen adelante.