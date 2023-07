La historia de amor de Montserrat Oliver y su esposa: de una boda secreta a una supuesta crisis

Montserrat Oliver estaría enfrentando una crisis matrimonial con Yaya Kosikova. A tres años de haberse dado el sí, la pareja presuntamente se encuentra separada y hasta han hablado de divorcio.

El mánager Emilio Morales reveló en una reciente transmisión en vivo por el canal de YouTube de la reportera Inés Moreno que las esposas tienen conflictos desde que Yolanda Andrade se enfermó.

Y es que, según le contó una amiga cercana de Verónica Castro y Andrade, la presentadora mexicana se ha volcado al cuidado de su colega y también expareja, lo cual incomodó a la eslovaca.

“Me dice: ‘qué mala onda que ya están separadas Montserrat de Yaya”, contó. “Me dice que, a partir de que Yolanda sufrió este aneurisma (…), Montse ha estado pegada y muy pendiente de su salud”

“Ya traían su cosita y Yaya decía ‘yo acepto y entiendo que es tu ex’, pero no pasaba a mayores”, explicó. “Pero digamos que se ha desbocado, en el mejor sentido, por atender a su amiga, a su ex”.

“Ya no viven juntas de entrada”, agregó. “Yaya le dijo: ‘ya no puedo, resuelve el tema de salud con Yolanda, pero no me está gustando esta forma’. Están analizando lo de divorciarse…”.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova han protagonizado una historia de amor de película | (Instagram)

¿Cómo ha sido la historia de amor de Montserrat Oliver y Yaya Kosikova?

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova tienen una historia de amor digna de una adaptación cinematográfica en Hollywood. Todo comenzó con un simple mensaje de texto en febrero de 2015.

La conductora, actriz y empresaria atravesaba una fuerte crisis personal en ese momento tras la muerte de su madre un año antes. Durante una noche de insomnio, pidió a su mamá una señal.

“No sé si haya otras vidas, pero si las hay, por favor, háblame, porque estoy realmente triste. Me quedé sola en el mundo (…). Mamá, dime algo, mándame una señal, por favor”, contó a Vanity Fair.

A la mañana siguiente, Oliver se encontró con un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. “Hi, I’m Yaya”, decía el texto. La foto de perfil del misterioso emisor era solo un oso polar.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova han protagonizado una historia de amor de película | (Instagram)

Todo era muy extraño porque “Yaya” era el apodo de su mamá y de su abuela. “Me quedé muy sorprendida. ¿Yaya? ¿Por qué alguien me escribe de pronto diciendo que se llama Yaya?”, confesó.

Sin embargo, no era una broma del destino sino Kosikova, una modelo y fotógrafa de Eslovaquia que trabajaba en Planeta Foto y encontró el número de la mexicana en un chat al que las agregaron.

El grupo estaba destinado a organizar una reunión de fotógrafos para una exposición en Nueva York. Las dos eran invitadas, pero Oliver desconfió. Luego se encontraron en la Gran Manzana.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova han protagonizado una historia de amor de película | (Instagram)

El primer encuentro cara a cara

En medio de la fiesta, Yaya se le acercó por la espalda para presentarse personalmente. “Hi, I’m Yaya”, repitió. Al voltear, Montserrat se encontró con la belleza eslovaca 20 años menor que ella.

Al notar su incomodidad en el sitio, Kosikova le planteó irse de viaje tras el evento. “Conozco un lugar especial para relajarse y descansar. Está en la costa de Long Island”, propuso. Oliver aceptó.

Así fue que, sin conocerse, se embarcaron en un viaje en un auto rentado a una playa en Montauk. El lugar disparó un montón de recuerdos a Montserrat, mientras Yaya la retrataba sin parar.

No obstante, la modelo comprendió que su compañera quería estar sola y la dejó. “Te espero en el café”, recordó que le avisó apuntando a un hotel cerca. Tras un rato pensando, decidió seguirla.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova han protagonizado una historia de amor de película | (Instagram)

De acuerdo a la presentadora de Montse & Joe, al subirse nuevamente al auto, se reproducía en la radio una de sus canciones favoritas: Rapsodia sobre un tema de Paganini de Serguéi Rajmáninov

La canción es el tema principal de Somewhere in Time, su película preferida y la que vio muchas veces con su progenitora. En el filme, sale una playa con un faro igual a la que habían visitado.

Las coincidencias en el nombre, la playa y la canción la dejaron helada. “Me quedé de piedra. Todo aquello parecía preparado. Fue mágico”, aseguró en su conversación con Vanity Fair en 2016.

“Parece que pasaron siglos… Ese día cambió nuestras vidas”, dijeron sobre aquel 7 de marzo de 2015, el día que el destino se encargó de unir sus vidas de una manera muy especial.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova han protagonizado una historia de amor de película | (Instagram)

El inesperado primer beso

A partir de entonces, ambas comenzaron un romance y pronto se dieron su primer beso. Aquella demostración de afecto nuevamente fue iniciativa de Yaya y tomó por sorpresa a Montserrat.

En un video para Tiffany & Co, la actriz recordó que su novia se acababa de bajar de un taxi cuando corrió a su encuentro y le estampó un beso en los labios. “No me lo esperaba”, confesó.

“Raro… la verdad, extraño. No sé, como que me esperaba algo más romántico”, agregó.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova han protagonizado una historia de amor de película | (Instagram)

A pesar de que su primer beso no fue lo que Oliver esperaba, el romance continuó viento en popa. En el año 2016, formalizaron su noviazgo y no dudaron en presumirlo por las redes sociales.

El intercambio de culturas fluyó también sin problemas. Kosikova llevó a Oliver a conocer a su familia en Eslovaquia. Mientras, Montserrat le presentó las pirámides de Teotihuacán en México.

“Sí, acepto”

Luego de cinco años de relación, Yaya y Montse anunciaron que se habían comprometido con una serie de fotos publicadas en Instagram en enero 2020. La conductora entregó la sortija a su amada.

Unos cinco meses después, la dupla dio a conocer que se habían casado en una boda secreta en su rancho en Texas. La noticia la revelaron en redes con una foto de ambas tras casarse.

Las dos usaron trajes sastres blancos para la íntima ceremonia, pero se reservaron todos los detalles. Sin embargo, luego se supo que la boda en realidad tuvo lugar en diciembre del año 2019.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova han protagonizado una historia de amor de película | (Instagram)

Sobre su matrimonio con la fotógrafa de 36 años, la modelo contó a TVyNovelas: “La llevamos con gritos, sombrerazos, y por supuesto también con alegrías, pero así es en todas las relaciones…”.

“Hay días que son malos y otros que son buenos. Hay momentos en que quieres gritar a los cuatro vientos la felicidad, y otros en que sólo quieres mandar todo a la fregada, así es la vida”, expresó.

Asimismo, en esa conversación, la famosa de 57 años aseveró que no quieren ser mamás. “Adoptar un niño no es una opción para nosotras; yo ya adopté perros, gatos y caballos”.

“Además, tengo muchos sobrinos que Dios me dio, y eso me hace feliz... Yo quería cuatro niños, pero ya no. Estoy contenta y feliz, así como vivo, creo que ya es un poco tarde”, concluyó.