Cillian Murphy tiene décadas de carrera: ¿en dónde has visto al protagonista de ‘Oppenheimer’?

Cillian Murphy está recibiendo el clamor de la crítica por su magistral interpretación del enigmático físico estadounidense J. Robert Oppenheimer en el épico drama histórico Oppenheimer.

“Cillian Murphy, con un haz de mil yardas, la media sonrisa de un libertino intelectual y una forma de mantener todo bajo control, ofrece una actuación fenomenal como Oppenheimer, haciéndolo fascinante y multifacético”, describió Owen Gleiberman de la revista Variety.

No obstante, aunque su impecable trabajo en la película del director Christopher Nolan podría valerle su primera nominación como mejor actor al Oscar, no se trata de su primer gran proyecto.

Cillian Murphy en 'Oppenheimer' | (©2023 Universal Pictures)

Películas y series en donde Cillian Murphy brilló antes de Oppenheimer

Luego de actuar en varias producciones teatrales mientras estudiaba Derecho en la universidad, Murphy hizo su debut formal en la actuación a sus 20 años en la obra Disco Pigs en 1996.

Al año siguiente, mientras aún actuaba en la puesta en escena, se estrenó en el cine actuando en el corto Quando. Desde entonces, no ha dejado de encadenar papeles en un proyecto tras otro.

Hoy en día, a 27 años desde su lanzamiento oficial, el irlandés ha trabajado en un total de 59 proyectos principalmente para la gran pantalla, de acuerdo a su perfil oficial en el sitio IMDb.

Con cada una de sus actuaciones, se ha consagrado como histrión, se ha dado a conocer con su talento en el mundo y ha ganado premios y nominaciones en una variedad de premiaciones.

7 películas más famosas de Cillian Murphy

Aunque ha actuado en un sinnúmero de filmes, algunos con mayor éxito que otros, Cillian Murphy ha destacado siempre con su desempeño en todas las producciones en las que ha participado.

Entre las películas en las que más ha destacado y han catapultado su carrera están Exterminio (2002), una exitosa cinta de zombis que protagonizó bajo la dirección de Danny Boyle.

Cillian Murphy en 'Exterminio' | (DNA Films)

También se encuentra Batman Begins (2005), la primera película de la trilogía The Dark Knight. En este proyecto, Murphy dio vida al doctor Jonathan Crane, luego conocido como El espantapájaros.

Christian Bale y Cillian Murphy en 'Batman Begins' | (Legendary Pictures)

El largometraje, además de ser el primer blockbuster en el que actuó, fue la primera producción en la que trabajó con Nolan, quien quedó impresionado con él y siguió convocándolo para otros filmes.

Tales como El origen (2010), un proyecto donde dio vida a Robert Fischer, el heredero de un imperio a quién el protagonista, encarnado por Leonardo DiCaprio, y su equipo tienen que hacerle el origen.

Leonardo DiCaprio y Cillian Murphy en 'El origen' | (© 2010 Warner Bros. Entertainment, Inc.)

También impresionó como el secuestrador que aterroriza a Rachel McAdams en Vuelo nocturno (2005) y mostró versatilidad al encarnar un personaje transgénero en Breakfast on Pluto (2005).

Cillian Murphy en 'Vuelo nocturno' | (DreamWorks Pictures)

Por su labor en ambas producciones recibió aclamación de los expertos en cine, pero la última fue especialmente importante en su carrera y le mereció su primera nominación a los Globos de Oro.

Cillian Murphy en 'Breakfast on Pluto' | (Sony Pictures Classics)

Más tarde, el multifacético intérprete coprotagonizó con Chris Evans la cinta Sunshine (2007). En la trama, dio vida al físico Robert Capa y obtuvo buenas críticas, pero la producción fracasó en taquilla.

Cillian Murphy en 'Sunshine' | (DNA Films / Fox Searchlight)

Entre las últimas películas previas a Oppenheimer en las que brilló resalta Un lugar en silencio: parte 2 (2021), una trama que coprotagonizó como Emily Blunt y nuevamente se llevó grandes elogios.

Cillian Murphy en 'A Quiet Place Part II' | (© 2019 Paramount Pictures)

¿Y su trabajo en la pantalla chica?

En cuanto a la televisión, Cillian solo ha actuado en dos series: The Way We Live Now (2001) y Peaky Blinders (2013-2022). La última fue un fenómeno global que encumbró la popularidad del actor de 47 años.

A lo largo de las seis temporadas de la ficción, el versátil artista dio cátedra actoral en la piel del enigmático protagonista, Thomas Shelby, el jefe de una familia de gánsteres en Birmingham.

Su trabajo, una vez más, fue alabado por expertos y reconocido con nominaciones y premios, como el Irish Film and Television Awards al mejor actor. Actualmente, todas las entregas están en Netflix.

Cillian Murphy en 'Peaky Blinders' | (© 2014 - BBC)

Oppenheimer está disponible en los cines del mundo desde el pasado jueves 20 de julio.