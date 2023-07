RBD reacciona ante incidente que cobró la vida de Alberto Clavijo

La noche del 19 de julio los integrantes de RBD se reunieron para celebrar la colaboración que lanzaron con una marca de bebidas alcohólicas, con motivo de su regreso a los escenarios en la gira ‘Soy Rebelde Tour’; sin embargo, la velada terminó trágicamente por la muerte del fotógrafo Alberto Clavijo.

También te puede interesar: ¿Quiénes son responsables de la muerte del fotógrafo del evento de RBD en el Parque Bicentenario?

Al respecto de lo sucedido, los organizadores del evento y la marca de la bebida emitieron comunicados para deslindarse de la responsabilidad del deceso del español de 32 años. Aunque el equipo de RBD había permanecido en silencio, este sábado 22 de julio hablaron al respecto.

La noticia sobre la muerte de Alberto Clavijo ha conmocionado la industria del entretenimiento en México, es por ello que Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann reaccionaron a la noticia a través de un comunicado, en el cual enviaron sus condolencias para la familia del fotógrafo.

“Todos los RBD lamentamos profundamente lo ocurrido este miércoles en el evento para el que fuimos contratados por parte de Smirnoff. Este es un hecho muy lamentable que nos parte profundamente el corazón. Enviamos todo nuestro cariño y nuestro más sincero pésame a la familia y seres queridos de Alberto Clavijo”

Comunicado de RBD por la muerte de Alberto Clavijo. Foto: (Redes Sociales)

Al final del texto que fue publicado en las cuentas oficiales de la agrupación, el equipo de RBD dejó en claro que los cantantes y sus acompañantes abandonaron el lugar antes del accidente, además de agregar que no se involucraron en la organización del evento.

“También queremos aclarar que ni RBD, ni su equipo, se encontraban en el lugar cuando sucedieron los hechos, ni formaron parte de la organización del evento”

Daniel Bisogno señala negligencia en la muerte de Alberto Clavijo

Durante la última transmisión de ‘Ventaneando’, el famoso conductor volvió a tomar la palabra para revelar que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso de Alberto Clavijo, mismo que hasta el momento permanece catalogado como homicidio culposo.

“Eso quiero decir que es contra quien resulte responsable. Aquí están involucrados los que contrataron el inmueble, los que organizan esta fiesta y el equipo de seguridad que también estaba ahí” señaló Bisogno.

Asimismo, Daniel aseguró que el personal de seguridad no se involucró al momento del accidente, al parecer el cuerpo de Alberto cayó en un área difícil de ingresar; no obstante, cuando llegaron los servicios médicos aún se encontraba respirando, pero convulsionando.

“Mentira que fue atendido. Cuando el cae hagan de cuenta que estaba una jardinera, al no alcanzar la chamarra le gana un poquito el peso, se fue de boca y fueron cuatro pisos de los cuales cayó. La personas que iba con él gritaba a todos los organizadores que estaban ahí, que no inventen que no estaban ahí, porque ahí estaban todos los de RBD, todos estaban ahí” puntualizó el presentador.