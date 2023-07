Critican a Danna Paola por look “vulgar” pero ella sigue sus propias reglas y así triunfa

Danna Paola se ha convertido en una de las cantantes mexicanas más importantes del momento y su paso por los Premios Juventud dio mucho de qué hablar.

La super estrella deslumbró sobre el escenario cuando subió para recibir el galardón a Artist on the Rise, con lo que está asegurando su lugar en la cima con su música.

“ANAMOS DREAMERS !! GRAAAAAACIAS INFINITAS!Artist on the Rise qué locura, de verdad este premio es muy especial, apostar por mi música es la mejor decisión que he tomado, gracias x creer en mi , mi corazón está muy feliz!!!!! @premiosjuventudHice nuevos amigos, @tiagopzk @rusherking @khea.yf gracias x las porras, son lo máximo!!! 🇦🇷🥹Tengo mucho que postear de anoche que fue WOW !!! vamos con el primer post”, escribió en la descripción de una serie de fotografías del momento.

Mientras Danna Paola triunfa, internautas critican su estilo

La cantante hizo alarde de su belleza con diferentes looks a lo largo de la ceremonia y si bien recibió una lluvia de halagos, algunos parecen incomodarse con su espíritu libre.

En su paso por la alfombra roja, Danna lució un vestido de red metálico con el que dejó poco a la imaginación pues podía verse un sexy bikini en negro que llevaba debajo. La cantante complementó el look con unas gafas oscuras, sandalias de tacón con plataforma, joyería Tiffany’s y una larga cabellera trenzada que sin duda le dieron mucha personalidad.

“Un sueño este look… XT4S1S videoclip reloaded version!!! 300 mts de cadena hecho a mano con más de 100 hrs de trabajo… diseño 100% mexicano 🇲🇽 JUST ICONIC!!! Me sentía DIOSA, SIRENAAAAAAA @manueldiazbrand @franciscojrondon glam by my hadas mágicas @emmimua @alvarezomar and @tiffanyandco jewelry.lxs amoooooooo que fantasia , we FKN did it again”, escribió la cantante junto a las fotografías en las que presumió su look.

Por su parte, el director creativo y stylist de Danna, Francisco J. Rondon, dijo a Vogue: “La pieza es de Manuel Díaz y son 300 m de cadena unidos a mano sobre un maniquí. Tomó más de 100 horas de trabajo tenerlo listo”.

El autiendo sin duda es espectacular pero para algunos internautas, Danna Paola “fue demasiado lejos”. “Cuál es la necesidad de andar encuerada x la calle creo q no necesitas llamar la atención de esa manera ya q ti tienes mucho talento y esta demás enseñar”; “Perdimos a Danna por completo... totalmente vulgar, carente de mucho...... Me quedo con la Danna de antes. Neta quien les dice que eso se ve bien, elegante y adecuado???? Pfffff”; “Será que no se de modas pero que mal gusto!”; “Danna eres una gran artista pero no hay necesidad que muestres tanto”, se lee.

Danna Paola La cantante ha sorprendido con su talento (Instagram)

Danna se ha desenvuelto en el mundo del espectáculo desde muy niña y ha aprendido a lidiar con los haters, por lo que las críticas ya no le hacen ni cosquillas. Ella ha demostrado que no busca cumplir expectativas ajenas sino seguir sus propias reglas que la hacen destacar del resto.

Esa noche de los Premios Juventud, Danna no sólo se llevó un galardón sino que además ofreció un enérgico número musical con el que demostró por qué ganó en la categoría a la que fue nominada.

“Perfomance: X2 1 Trago / Sugar Mami ft my queen @deniserosenthal Y el cierre de esta increíble noche con mi barbie babyyyy @sofiareyes TQUM WE killed it !!!Wooowwwww!!GRACIAS GRACIAS @premiosjuventud @univision y a todos los dancers que nos acompañaron y lo dieron todo 🫶🏻thank you @anahiguastone always amore x tu visión y magia juntas on stage !Looks by @the_weird_market & @sin_siete 🇲🇽 @franciscojrondon @emmimua @alvarezomar”, se lee en su Instagram.

“Como siempre, demostrando porque eres la princesa del pop latino”; “La emoción y felicidad que me causa ver todo lo qué pasó ayer en las fotos, estamos muy orgullos de ti”; “Tan bella puedes ser @dannapaola la reina indiscutida de la noche sin dudas ! Y felicidades por ese premio tan bien merecido! Love u girl”; “@dannapaola tu dos presentaciones estuvieron a otro nivel aunque hubiera sido la primera presentación hubiera esta @deniserosenthal hubiera sido triple de 💣 💣 🔥🔥🙌👏👏”expresaron sus fans.

Cabe recordar que Danna ha logrando obtener diferentes premios, entre los que se encuentran Kids Choice Awards, MTV Millennial Awards, MTV Italian Music Awards, MTV Europe Music Awards y de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Además ya ha sido nominada al Grammy Latino y roto récords de ventas con su tour XT4S1S.