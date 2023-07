Aislinn Derbez y 4 fotos que prueban que su hermana Michelle es su cómplice y no los Derbez

Aislinn Derbez es una de las celebridades más famosas de México, que además de ganar fama por ser hija de Eugenio Derbez, ha formado una exitosa carrera como actriz.

La hija del actor y comediante tiene tres hermanos por parte de su padre Vadhir, José Eduardo y Aitana, mientras que por parte de su madre Gabriela Michel, tiene a Michelle Aguilera.

Aunque la joven es muy unida a sus hermanos y tiene una gran relación con ellos, la relación y conexión con su hermana Michelle es mayor y así lo deja ver a través de sus redes.

Y es que, aunque se va de viaje con sus hermanos y se hacen bromas, su hermana es su cómplice y convive mucho con ella.

Las fotos que prueban que Aislinn Derbez es más unida a su hermana Michelle que a los Derbez

Aislinn Derbez pasa mucho tiempo con su hermana Michelle Aguilera, se van de viajes, de retiros, y hasta trabajan juntas en La Magia del Caos .

Hace unos días, Michelle estuvo de cumpleaños y ella le dedicó unas palabras hermosas con fotos de sus mejores momentos, con los que dejó claro que ella es su mayor cómplice y quien más la conoce en la vida, y no sus hermanos Derbez.

“Mi hermana @michaguilerac es de mis personas favoritas en este mundo… y una de las mujeres más brillantes, talentosas, capaces, fuertes, sabias, valientes, responsables y resilientes que conozco… y hoy es su cumpleaños 🎂🥹 A veces me lee la mente al grado que sabe expresar mejor que yo lo que pienso y siento…Amo sentir que por los menos existe una persona en el mundo que realmente me ve, me lee y me entiende tan a fondo” , fueron las hermosas palabras de Aislinn.

Aislinn Derbez La actriz es muy unida a su hermana Michelle con quien se va de viaje (@michaguilerac /Instagram)

Además, también deja ver que no solo es la mejor hermana, sino la mejor tía y ha formado una relación unida y cercana a su hija, Kailani.

Aislinn deja claro que su hermana es la mejor confidente, tía, y una de las personas que mejor la conocen en el mundo y muchos aseguran que se ve que se lleva mejor con ella que con sus hermanos Derbez.