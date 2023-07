La reacción de amor de los hijos de Shakira al escuchar y ver a su madre como la más galardonada

Shakira enterneció al mundo entero con su aparición en los Premios Juventud 2023, donde no solo se convirtió en la más galardonada de la noche al llevarse los ocho premios correspondientes a las categorías a las que estaba nominada, sino que mostró su calidad humana al llegar con sus hijos: Milan y Sasha, y tras un emotivo discurso.

La cantante tiene el don de calar con sus discursos entre sus fans, con sus palabras acertadas y llenas de reflexiones para la sociedad. En medio del torbellino que ha vivido en su vida tras su separación con Gerard Piqué y el acoso mediático, ella se ha fortalecido con el amor de sus hijos y el apoyo de sus fans.

Uno de los momentos más especiales de la artista en la ceremonia fue cuando resaltaron su labor con su Fundación Pies Descalzos al entregarle el premio Agente de Cambio, tras más de 17 años de apoyando la educación en Colombia.

Los gestos de amor de los hijos de Shakira

“Y hoy que está Milán y Sasha aquí acompañándome, que para mí es una gran alegría. Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina. No hay que tener una fundación, no hay que ser político ni siquiera o ocupar un lugar de poder, ni ser famoso ni rico”, fue parte del discurso de la artista donde no dudó en mencionar a sus hijos.

Este momento llego a mi corazón tan profundo que si se pudiera me lo tatuaría!!!

El amor verdadero de @shakira son sus hijos Milan y Sasha 👩‍👦‍👦💞💞 pic.twitter.com/0n7LmE9GUj — Monica 💫 (@moviriv) July 21, 2023

Milan y Sasha se mostraron sonriendo en todo momento al ver a su madre siendo la más galardonada, por lo que el foco de atención fue la familia que ha formado junto a sus pequeños, por lo que las cámaras captaron el momento en el que se fundieron en un cálido abrazo luego que ella bajara del escenario.

Otro de los momentos más emotivos fue cuando Sasha le dio un beso en la mano a su madre, orgulloso de las palabras de elogios que lanzaban sobre ella.

Ese beso de Sasha en la mano de su madre, #Shakira tiene todo el apoyo que necesita!! pic.twitter.com/CeETbHZDjy — И α ιιι я α (@naira_naii) July 21, 2023

La intérprete de ‘Monotonía’ lució un vestido rojo, Milan llegó con un conjunto deportivo azul y Sasha apareció con un conjunto amarillo.

Una vez finalizado el evento Shakira posó con todos sus premios con la ayuda de sus hijos, pues al ser tantos no podía tenerlos por si misma, Sasha protagonizó un divertido momento al soltarlos por no aguantar su peso.