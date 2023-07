En plena recuperación, Madonna reaparece y usuarios critican su imagen: “Esa no es ella”

La salud de Madonna parece evolucionar favorablemente. A poco más de dos semanas desde que fue dada de alta tras estar en cuidados intensivos, la artista reapareció en redes luciendo muy bien.

A través de su cuenta en Instagram, la cantante de 64 años compartió el 18 de julio tres imágenes inéditas para demostrar a sus millones de seguidores que su recuperación avanza sin problemas.

La icónica intérprete de canciones como La Isla Bonita primero publicó una postal en su perfil en donde aparece al aire libre sonriendo mientras abraza un gigantesco ramo de rosas rosadas.

“ Una sola rosa puede ser mi jardín. Un solo amigo, mi mundo. Gracias ”, escribió en la descripción, citando a Leo Buscaglia, para agradecer a los que han estado apoyándola y enviando buenos deseos.

Madonna está recuperándose favorablemente en su hogar en Nueva York | (Instagram: @madonna)

Luego subió a sus stories un par de fotos en donde sale rodeando un pulpo de felpa morado que, probablemente, le hayan regalado al igual que las rosas para hacer más amena esta etapa tan dura.

Fanáticos, amigos y colegas del medio rápidamente reaccionaron a la primera postal con mensajes celebrando verla tan bien luego de que una seria infección bacteriana la llevara a estar intubada en la UCI.

“No te había visto tan bien en mucho tiempo. ¡La belleza irradia de ti en esta foto!”, Tomando tiempo para oler las rosas y sanar. Me encanta verlo”, “Me alegro de que te sientas mejor” y “¡Te echamos mucho de menos, me alegro de que hayas vuelto!” son algunos comentarios.

Critican el aspecto de Madonna en foto de su recuperación

No obstante, tampoco tardaron en aparecer usuarios que criticaran la imagen de la reina del pop durante su recuperación y la acusaran a la de “exceso de filtros”, mostrando lo peor de la sociedad.

“¿Cuántos filtros se necesitan para que se vean como si tuvieran 12 años?”, preguntó un internauta. “Esa NO es Madonna”, comentó otro. Mientras, un tercero dijo: “¡Vamos, filtros!”.

“Los sorprenderá a todos ustedes saber que esa no es ella”, “Esa es una chica de 17″, “¿Madonna? ¿De qué año es esta foto?”, “¿Quién es esa chica?”, son otras de las impresiones de los detractores.

Por supuesto, ante la oleada de críticas y burlas hacia su apariencia, no tardaron en salir fans en su defensa y recordaron a los haters que deberían ser más empáticos en este momento.

“Hay un grupo de personas entrometidas que comentan sobre su apariencia en lugar de enviar buenas vibraciones y que le está yendo bien. ¡Debes ser muy miserable para ir directamente a señalar cosas que no son de tu incumbencia!”, sentenció una.

En tanto, otra los calló diciendo: “¿Por qué la gente hace que su misión sea menospreciar a los demás? Me gustaría ver (…) las muchas buenas acciones que han hecho para hacer un cambio en el mundo a su edad. Ah, sí, se me olvidaba que todo lo que han hecho es opinar mal de los demás”.

Madonna está recuperándose favorablemente en su hogar en Nueva York | (Instagram)

Antes de estas fotos, la última publicación que había hecho Madonna fue el pasado 10 de julio. En esa ocasión, divulgó un mensaje donde compartió lo que había pensado al despertar en el hospital.

Y es que, la ganadora del Grammy fue llevada al nosocomio tras ser hallada inconsciente en su casa el 24 de junio. Al comienzo, el caso era complicado y sus allegados se preparaban para lo peor.

Afortunadamente, logró salir adelante y volver a su residencia, desde donde habría escrito sus primeras palabras para sus agradecer a sus seguidores los mensajes de amor y fuerza que enviaron.

Madonna agradeció a sus fans sus mensajes de apoyo tras salir del hospital | (Instagram: @madonna)

A raíz de la situación, la madre de seis tuvo que posponer su gira The Celebration Tour. De acuerdo a fuentes a US Weekly, la famosa está “ansiosa por volver al trabajo lo antes posible”.

Sin embargo, “ella también se está tomando en serio su recuperación y no va a apresurar nada porque está enfocada en su salud por encima de todo”, aseguró el informante a la revista.

“Ella tiene un sistema de apoyo increíble a su alrededor y aprecia todo el amor que ha recibido”, añadió la fuente. “Es un trabajo en progreso, pero se siente segura y mejor cada día”.