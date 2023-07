“Conozco sus rarezas”: Hermano de Kate Middleton habló de la princesa en una entrevista

Kate Middleton se mantiene como una de las mujeres más comentadas gracias a su estilo y looks que presume en cada una de sus apariciones reales. La princesa de Gales ha alcanzado una gran popularidad y se ha ganado el cariño de los fans de la monarquía británica quienes la consideran una digna futura reina de Inglaterra.

Aunque ella no nació en una familia noble su labor con la corona ha sido bastante comprometida, lo que causa aun más admiración incluso dentro de sus propia familia.

Ahora su hermano menor, James Middleton ha sorprendido al hablar de su hermana durante una entrevista en televisión donde se sinceró sobre su familia y algunos aspectos de su vida.

Esto dijo el hermano de Kate Middleton

James Middleton quien está próximo a convertirse en padre apareció en el programa Good Morning Britain acompañado de sus perros Mabel e Isla y mostró su faceta como hermano con un lindo mensaje hacia la princesa.

Y es que el hermano menor de la monarca fue consultado por la relación que mantiene con Kate Middleton, quien no esperaba que se convertiría en toda una princesa y futura reina.

El menor de los Middleton se sinceró asegurando que pese a los títulos con los que ahora cuenta, la sigue viendo como su hermana, pues conoce sus rarezas.

“Es mi hermana. Siempre me sorprende lo mucho que hace y eso siempre continúa al frente de mi cabeza. Pero, de hecho, para ser honesto, ella es mi hermana, así que sé todas sus rarezas y todo. Y, el verla florecer en su rol pienso que es verdaderamente…Estoy muy orgulloso de ella”, sentenció.

Te recomendamos: El desprecio que sufrió Kate Middleton por Daniel Craig y Rachel Weisz

Kate mantiene una gran cercanía con sus hermanos e incluso trabaja para visibilizar los problemas de salud mental en la sociedad, pues su propio hermano ha luchado contra la depresión clínica, por lo que James resaltó la gran labor de ella y su cuñado.

“Creo que es fantástico que estén en una posición en la que hablan de su propia salud mental y creo que es algo que, en general, es un reto y recuerdo que al principio, decir en voz alta que me sentía deprimido o que pensaba que tenía depresión era imposible. Todos sufrimos problemas de salud mental y creo que poder hablar de ello es una responsabilidad. Porque fue parte de mi camino para llegar a donde estoy ahora, que es donde tengo el control. No ha desaparecido, no espero que desaparezca, pero ahora lo controlo”, dijo.