Tras polémicas con los filtros, Itatí Cantoral reaparece sin maquillaje: le dicen “momia” (FOTO)

Hay varias famosas señaladas por abusar de los filtros en las redes sociales, entre esas, Itatí Cantoral, quien fue arduamente criticada hace pocos días.

La protagonista de telenovelas posó en una sesión de fotos donde los internautas señalaban que “ni siquiera parece ella misma”, por la cantidad de retoques digitales realizados a través de Photoshop.

“No mames, se pasan de filtros”; “En esas fotos no eres tú... No era necesaria tanta edición”; “Se ve rara con tanto filtro”; “Esa es una niña y ya usted no es una niña”; “¿Por qué le cuesta aceptar tanto la edad?”; fueron parte de las críticas que recibió en su perfil de Instagram.

Sin embargo, para probar que también se siente hermosa tal y como es, Itatí Cantoral posó ahora sin filtros y ni siquiera maquillaje, llevándose los aplausos de los internautas que prefieren su versión más natural.

La mexicana aprovechó su reencuentro con Laura León para exhibirse tal como pidieron los internautas a sus 48 años de edad. “Mi amor. mi madre hermosa, eres espectacular”, le dedicó a su amiga, recibiendo más de 20 mil ‘me gusta’ y la interacción de hasta personalidades del medio, como Maribel Guardia, que les dijo “divas”.

De inmediato, saltaron quienes elogiaron a Itatí Cantoral por posar sin maquillaje. “Eres hermosa así como estás”; “Esta sí que eres tú”; “Lo preciosa que te ves sin maquillaje, diosa”; “Amamos tu look natural”; opinaron.

Aunque, parece que otros no estuvieron complacidos y aprovecharon la oportunidad para burlarse de su imagen y hasta tildarla de “momia”. “¿Quiénes son estos dos señores?”; “Hay como 200 años en la foto”; “Ni así se ve bonita”, dijeron algunos ‘haters’, ganándose el repudio colectivo.

La actriz no dijo nada al respecto, concentrándose en sus proyectos profesionales y deleitando a sus 2.9 millones de seguidores en cada publicación.