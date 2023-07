Odia salir en público pero esposo de Bárbara Torres desata suspiros con fotos inéditas

Bárbara Torres se convirtió en la sexta eliminada de ‘La casa de los famosos’, desatando una lluvia de críticas por su “desatinada” participación en dicho reality. La actriz ganó gran reconocimiento por dar vida a ‘Excelsa’ en La Familia P. Luche, sin embargo, tras sus desplantes en LCDLF terminó siendo “la más odiada” por el público.

A pesar de que en varias ocasiones mostró su vulnerabilidad, su salud mental terminó preocupando a muchos que pedían su expulsión. El tema de la la menopausia hizo estallar llanto en varias ocasiones a Bárbara, quien se convirtió en blanco de burlas entre sus compañeros. Esto llevó a que el día de la expulsión, su hijo José Ignacio se presentara para exigir respeto hacia su madre tanto de sus ex compañeros, como de los fans.

“De esta mujer se dijo mucho en redes sociales. Y se dijo mucho afuera y mucho adentro. Y yo nunca había escuchado cosas tan feas, de verdad. Y yo pido que así como todos tenemos una madre, en redes sociales se respete a la mía, eso es lo único que pido”, dijo en la transmisión.

Bárbara Torres da de qué hablar por la relación con su esposo

Si bien Bárbara es una de las actrices más reservadas respecto a su vida privada, durante su estancia en ‘La casa de los famosos’ reveló algunos detalles sobre su esposo, quien al no ser una figura pública, se mantiene en el anonimato.

La argentina ha estado felizmente casada desde hace más de dos décadas con un hombre llamado Carlos, con quien tuvo a sus dos hijos.

La historia de amor de Bárbara Torres y su poco conocido esposo data de 1992, cuando se conocieron por unos amigos en común durante una fiesta en Mar de Plata, Argentina. En aquel entonces, Bárbara tenía 21 años y estaba estudiando actuación.

“Justo el día ese que me hacían la despedida mis amigos, llega ahí este ser humano en su moto… Ahí entra acá el muchacho este y yo dije: ‘ah, mirá. ¡Qué simpático!”, recordó en una entrevista con Michelle Rubalcava.

Aunque parecía que habían tenido química instantánea tras pasar la noche bailando, la actriz quedó desencantada luego de que este le preguntara si “le faltaba mucho para terminar de bailar”. Al otro día, un amigo de ambos confesó a Bárbara que Carlos había quedado “impactado” con ella y que quería volver a contactarla. Al poco tiempo, Carlos la llamó y se reencontraron.

Una foto inédita del esposo de Bárbara Torres roba suspiros

Si bien Bárbara no comparte fotos de su esposo, en redes sociales han circulado imágenes de este que dejan ver que es todo un galán.

La actriz reveló que tras casarse con su esposo, no quería tener hijos pues quería concentrarse en su carrera. SIn embargo, la chispa de la maternidad llegó y ambos decidieron formar una familia. “Fue lo máximo que me pasó. El otro hijo vino porque quiso, se llevan dos años, yo quería cuatro y se me pasó ya no pude”, dijo la actriz.

Juntos llegaron a México en el 2000 para comenzar una nueva vida sin embargo, por cuestiones de trabajo han estado viiendo separados. Mientras Bárbara se enfocó en la actuación en la Ciudad de México, Carlos se estableció en Guanajuato con su empresa de construcción. “Ni Carlos ni yo somos para vivir juntos… Nos vemos los fines de semana o, si llegan vacaciones, la pasamos todos juntos con los nenes”, contó. “Cuando hay voluntad, se puede hacer de todo”.