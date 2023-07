Mientras Margot Robbie es una de las mejor pagadas, ésta es la fortuna que acumula Barbie

La película de Barbie es quizás la más esperada de este 2023 y con justa razón. El proyecto ha estado en desarrollo desde 2016, cuando Amy Schumer había sido considerada como protagonista. Tras abandonar el proyecto, la siguiente candidata para ser Barbie era Anne Hathaway pero tampoco se concretó.

Finalmente Margot Robbie fue la elegida y no sólo como actriz sino productora, lo que le permitió tener mayor injerencia en las decisiones alrededor de la cinta ¡y vaya que ha sido un absoluto acierto!

Margot Robbie El estilo de la protagonista de Barbie la película sorprende (Alberto E. Rodriguez/Getty)

Con un presupuesto de marketing de 100 millones de dólares, innumerables colaboraciones de marca (de X Box y Airbnb hasta Bumble y más) y una gira de prensa mundial en la que Margot Robbie homenajeó las diferentes épocas de Barbie con sus vestuarios, ha sido imposible no emocionarse por el estreno.

Por supuesto esto también ha implicado grandes ganancias para Margot Robbie. ¿A cuánto asciende su fortuna?

Margot Robbie es una de las actrices mejor pagadas

Barbie película Fans adescubrieron un secreto de Ryan Gosling (Warner Bros)

De acuerdo con informes hasta junio 2023 de Celebrity Net Worth, Margot Robbie tiene un patrimonio neto de alrededor de 40 millones de dólares.

El currículum de la actriz de 33 años es bastante amplio, con películas como Wolf of Wall Street, Once Upon a Time in Hollywood, Babylon, Suicide Squad y Birds of Prey.

Su carrera comenzó con la telenovela australiana Neighbours en 2008, y desde entonces ha obtenido dos nominaciones al Premio de la Academia, la primera como Mejor Actriz en 2018 por su papel principal en la película I, Tonya y la segunda fue a Mejor Actriz de Reparto en 2020 por Bombshell.

Margot Robbie y su esposo llevan siete años casados | (Instagram)

Además, Robbie también es copropietaria de una productora junto a su esposo, LuckyChap Entertainment, la cual está detrás de Barbie. La productora ha producido otras películas que ha protagonizado, como I, Tonya y Birds of Prey.

Variety informó en 2022 que el salario de Robbie por Barbie sería de 12,5 millones de dólares, lo cual la convertiría en la actriz mejor pagada del momento.

Los ingresos de la australiana también provienen de sus numerosos patrocinios de marcas, además de que ha trabajado como embajadora de las firmas de moda y fragancias Calvin Klein y Chanel, así como del fabricante de automóviles Nissan.

Ésta es la fortuna de Barbie (sí, la muñeca)

Barbie y Mattel van de la mano por supuesto. La muñeca fue creada hace más de 60 años y la compañía de juguetes ha estado detrás de su comercialización, convirtiéndola en un punto clave de las ganancias obtenidas en todo el mundo a lo largo de los años. “Por supuesto, Barbie es la reina de nuestra cartera de productos y, hasta cierto punto, un indicador de cómo le está yendo a Mattel”, dijo Richard Dickson, presidente y director de operaciones (COO) de la compañía a El País en 2022.

Según el informe publicado en dicho medio, los ingresos de la compañía, fueron de 5.458 millones de dólares en 2021. Sólo Barbie representó $1679 mil millones, o el 73% de las ventas en su categoría, y alrededor del 27% de los ingresos totales. “El año pasado alcanzó el nivel más alto de su historia”, confirmó Dickson. De hecho, Mattel registró ganancias de $903 millones frente a los $123 millones del año anterior, un aumento del 19 % con respecto a 2020.

Este es el valor de algunas de las Barbies más cotizadas