¿No estaba de acuerdo? Enrique Iglesias no fue a la boda de Tamara Falcó y tuvo sus buenas razones

Tamara Falcó e Íñigo Oniega se dieron el sí frente al altar con una de las bodas más esperadas del año, la cual reunió a 400 personas donde destacaron grandes figuras del mundo del espectáculo, aunque tuvo una gran ausencia: su hermano Enrique Iglesias.

Su ausencia fue de lo más notorio pues se estimaba que acompañara a su hermana en un momento tan importante, por lo que sus hermanos fueron consultados por distintos periodistas para conocer la razón por la que no acudió.

Aunque muchos estimaron que había problemas entre la familia, lo cierto es que el intérprete de temas como ‘Bailando’ tenía otros motivos para no acudir a la ceremonia que reunió a todos los Iglesias.

La razón por la que Enrique Iglesias no estuvo en la boda de Tamara Falcó

Al parecer Enrique Iglesias no pudo vencer sus miedos a los eventos sociales “en los que tenga que estar sentado en una mesa con 15 personas durante tres horas” y solamente acude a aquellos “íntimos y familiares”, según explicó la periodista Sandra Aladro.

Tamara también salió en defensa de su hermana, al mencionar que no entiende su postura pero lo respeta.

“Le dije que no era algo social y que viniera a la misa y, si quería, que se fuera después… No entendí sus motivos, pero lo respeto. Aunque puede subirse a un escenario y cantar delante de 50.000 personas, Enrique es muy tímido… Además, me ha dicho mi hermana Ana que tenía un concierto en Los Ángeles”, dijo.

Su hermano Julio Iglesias Jr. también ha salido en defensa del artista durante entrevista en el programa ‘Lazos de Sangre’.

“A Enrique no le gusta ir a las bodas. No vino a la mía. Es su personalidad. Le agobia. Él tiene su propia personalidad, piensa de esa manera y todos lo aceptamos… Es capaz de actuar delante de miles de personas, pero tiene su forma de ser y eso es valioso para él y nadie lo va a cambiar”, sostuvo.

Aunque decidió no acudir a la fiesta estuvo en contacto con su hermana a través de llamada, para dejar claro que mantienen una buena relación entre todos.