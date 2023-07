El día que Lady Di expuso cómo la realeza la callaba, mientras Carlos III la humillaba con Camila

Lady Di no sabía lo que le esperaba cuando llegó al altar con apenas 20 años junto al Carlos III, quien en aquel entonces tenía 33. Ella se casó totalmente ilusionada de tener un matrimonio salido de cuento de hadas al formar una familia con el hombre que en un futuro se convertiría en Rey de Inglaterra.

La ilusión le duró muy poco, pues terminó enjaulada en un matrimonio lleno de farsas, donde su esposo exponía públicamente su falta de amor, cuando fue consultado por si estaba enamorado y él respondió con un “lo que sea que signifique estar enamorado”.

La recordada princesa de Gales se convirtió en la más querida por el pueblo, pero también en la más rechazada por parte de la realeza, por las veces que incumplió el protocolo de la monarquía para acercarse a las personas más vulnerables.

Lady Di fue menospreciada por la realeza y humillada por su esposo

Durante su última entrevista Diana Spencer relató parte del calvario que le tocó vivir durante su relación con el ahora Rey y mostró como la realeza la minimizó como mujer y como persona, por considerarla débil.

“¿Qué pensaba él (príncipe Carlos) de tus intereses?, le preguntó el periodista.

Fue en ese momento que Diana dejó expuesto como la realeza la callaba y menospreciaba al punto de no permitirle tener intereses.

“Bueno, no creo que se me permitiera tener ninguno. Siempre he sido la chica de 18 años con la que se comprometió, así que no creo que me haya dado ningún crédito por el crecimiento que tuve y Dios mio, tuve que crecer”, confesó remarcando lo duró que fue ser parte de la monarquía.

El periodista también le consultó sobre la revelación que se hizo de Carlos en su biografía entorno a su romance con Camila Parker.

“Acorde a la biografía escrita por Jonathan Dimbleby, dice que su esposo renovó su relación con Camila Parker Bowles, usted sabía eso?”, preguntó.

Te recomendamos: Camila Parker y el descarado vestido que lució en la boda de Lady Di que remarcó que era la amante

Con gran tristeza respondió de manera afirmativa, mencionando también cómo no podía hacer nada al respecto.

“Si, lo sabia pero no estaba en condiciones de hacer nada al respecto”, agregó.

Aunque ella no tenía pruebas, su instinto no le falló y dejó claro como Camila fue un factor influeyente en la debacle de su matrimonio, mientras ella era aislada.

“Oh, el instinto de mujer es muy bueno… Lo estuve mucho (aislada)… Eramos tres en este matrimonio, por lo que estaba un poco lleno”, confesó.