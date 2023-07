Ataca a Verónica Castro y Laura Bozzo por usar filtros, pero lo ponen en su lugar

La actriz Verónica Castro y la presentadora de Televisión Laura Bozzo han forjado una bonita amistad, que se mantiene con el pasar de los años, es por esto que ambas decidieron tomarse unas merecidas vacaciones en Acapulco, México, desde donde han compartido algunas imágenes con sus seguidores en los últimos días.

Las celebridades recibieron julio por todo lo alto, pues desde el primer día la están pasando divino, pues Bozzo, de 71 años, subió un video cantando junto a Verónica en un local nocturno. “Soy y seré por siempre un escándalo aquí cantando mi canción favorita ábranse perras llego la mera mera 🤩🤩🤩🤩🤩besos”, escribió la presentadora, lo que desató una ola de comentarios negativos en su contra.

Verónica Castro y Laura Bozzo con filtros Los haters las atacaron por abusar de los filtros. (Instagram @vrocastroficial / @laurabozzo_of)

Luego de la salida, las amigas volvieron a posar juntas en un autorretrato, pero esta vez Verónica presumió su nuevo look, pues ahora tienen flequillo y su cabello rubio, que la hacía lucir estupenda a sus 70 años, algo que la actriz Maribel Guardia aplaudió: “Bellaaaaaaas”, Andrea Legarreta y Liliana Morillo. Sus seguidores también las apoyaron: “Como le hacen para verse tan joven , manden la receta”, “Dios mío está preciosa, súper joven”.

“No abuses de los filtros”

No faltaron detractores que quisieran empañar el momento con comentarios fuera de lugar, como el que hizo un conductor en Tv Azteca Veracruz, Mariano Molina: “No mames no abuses del filtro jajaja”. Sin embargo, fueron los mismos internautas que lo pusieron en su lugar, al recordarle para qué están hecho los efectos.

“Y tú no abuses queriéndote ver verificado pagando”, “Para eso son”, “Con o sin que importa ya supéralo y si no te gusta es tu problema”, “Pues el que puede puede y el que no, solo critica”, “Si el que crítica es feo, no cuenta 🤫🤫🤫 ridículo, ni con filtro, ni cómo ayudarte. Anda vete a conseguir mayates”, le dijeron al presentador de televisión.

Las amigas siempre se han apoyado y las duras críticas que reciben por su físico no le prestan atención y están enfocadas en disfrutar de cada instante de la vida. Laura también manifestó está sumamente feliz, pues al parecer tiene un proyecto entre manos que está a punto de concretarse.

Algunos están felices que Verónica esté saliendo, porque al finales del año pasado preocupó a sus de seguidores cuando le confesó a Pati Chapoy, para el programa Ventaneando, que se sentía sola y abandonada tras perder a varios seres queridos.

“Me pegaron muy duro, porque fueron muchos familiares, obviamente la más importante de mi vida que fue mi madre y muchos amigos, mucha gente del gremio artístico, se nos fueron muchos actores, muchos famosos cantantes y todo. Me sentí como abandonada, como sola, y entonces a tragar pastillas para la depresión y ese tipo de cosas”, manifestó la actriz.