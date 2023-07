JLo presume una manicura ‘latina’, pero la critican por “aprovecharse”: “ni habla español”

Como ya nos tiene acostumbrados, JLo es una mujer impecable desde los pies hasta los uñas. Así lo probó con su reciente manicura latina, la cual se ha convertido en el nuevo tema de conversación.

Y es que la diva del Bronx se mostró muy orgullosa de sus raíces, pero más de un internauta aprovechó la ocasión para decirle que se “aprovecha” de su sangre latina ahora que se “ha puesto de moda”, un reclamo que le han hecho en otras oportunidades.

Jennifer López La famosa lució espectacular con este bikini enterizo a sus 53 (@jlo/Instagram)

De hecho, hasta ha sido puesta en comparación con su esposo, Ben Affleck, quien tiene un gran dominio del español producto de experiencias pasadas y que hasta ella admira, pues su manejo no es igual de bueno.

“Me vuelvo muy tímida porque no crecí en Puerto Rico, ¿sabes a lo que me refiero? Hablo español y sé español. Sé español bien, pero todavía me siento insegura. ¡Él no! Tiene muy buen español”, expresó según Hola.

La manicura latina de JLo por la que le llovieron muchas críticas

JLo presumió su nuevo estilo de manicura en redes sociales, donde destaca la palabra “latina” en el dedo índice, mientras que el resto de los dedos tienen toques dorados y brillantes con una delicada base nude, creado por su estilista Tom Bachik.

Esto fue más que suficiente para que los detractores la atacaran, algo a lo que ella no se ha pronunciado. “¿Ahora sí es una latina?”, “La primera latina que ni siquiera habla español”, “Antes ni decía nada al respecto, lo que hacen por un poco de fama”, “Latinos cuando les conviene”; le escribieron.

En el pasado, la artista de 53 años ha dicho sentirse muy orgullosa de su ascendencia y cuando estaba comenzando en Hollywood no eran un “tema de conversación” como en la actualidad. Fue gracias a su madre, Guadalupe Rodríguez, que se atrevió a romper los prejuicios de la industria.

“Es solo ser quién yo era. Y creo que mi madre y mi familia me criaron para estar orgullosa de quién era. Entonces, cuando entré en estos mundos, como Hollywood, donde no estábamos representados en absoluto, casi me sentí como un unicornio. Y yo estaba como, ‘¿Sabes qué? Soy latina. Soy Jennifer López del Bronx y mis padres son puertorriqueños, yo soy puertorriqueña” — Jennifer Lopez sobre sus raíces latinas.

“Estaba orgullosa de eso. Y fue importante para mí porque formó todo lo que yo era. Me hizo sentir especial. Incluso con mi cuerpo era así”, dijo.