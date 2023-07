Actriz de ‘The Idol’ criticó a las ‘feministas’ que rechazaron la serie

A pocos días de haber terminado la serie ‘The Idol’, sus controversias continúan. Ahora es unas declaraciones de una de las actrices del elenco la que generan polémica.

Se trata de Jane Adams, quien personifica el papel de la ejecutiva musical, Nikki Katz, quien en una entrevista con Vanity Fair defendió a la producción dirigida por Sam Levinson.

“Me encanta el espectáculo”, dijo Adams a Vanity Fair. “En estos días, para ciertas personas, casi tienes que disculparte cuando no te gusta algo o amas algo. Realmente ya no me importa. Eso es algo bueno de ser una dama canosa: es casi como si obtuvieras una licencia para no importarte”.

Adams dijo más tarde: “La libertad de expresión es la licencia para ofender, punto, punto, punto. Lo más divertido, para mí, es ofender a un grupo de personas sin importar lo que hagas”.

Controversia de The Idol

La serie protagonizada por The Weeknd y Lily-Rose Depp desde antes de su estreno estuvo cargada de gran controversia por sus frecuentes desnudos y por su distorsionada historia.

En un artículo de Rolling Stone se denunció que durante el rodaje muchos asistentes consideraban la historia como “porno de tortura” y cargada de mucha “misoginia”.

Luego de transmitirse en HBO, los usuarios en redes sociales no dejaron de criticar la producción que pasó por un largo proceso de postproducción y que solo contó con 5 episodios.

Todavía desde HBO no han decido si renovar a una segunda temporada, entendiendo que la historia no quedó del todo cerrada en su último episodio.