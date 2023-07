Actores de ‘Game of Thrones’ recibieron a su segundo bebé: ¿qué otras estrellas tuvieron hijos?

Varias estrellas de 'Game of Thrones' han debutado en la paternidad tras el final de la ficción | (Helen Sloan/HBO)

Los actores Kit Harington y Rose Leslie, quienes se conocieron y se enamoraron en el rodaje de la exitosa serie de televisión Game of Thrones, acaban de dar la bienvenida a su segundo bebé juntos.

El representante del histrión que encarnó a Jon Snow en la trama confirmó a Page Six que la pareja, casada desde el año 2018, había recibido a una nueva integrante a su pequeño clan recientemente.

“Están encantados de haber dado la bienvenida a una niña a la familia”, compartió el portavoz del intérprete británico sin dar más detalles, según publicó el medio en exclusiva el pasado 3 de julio.

Las estrellas ya son padres de un niño nacido a principios de 2021. No obstante, no han revelado el nombre que le pusieron. Al parecer, también se reservarán el que eligieron para su hija.

Actores de Game of Thrones que se convirtieron en papás tras la serie

La buena nueva causó furor entre los fieles seguidores del fenómeno televisivo de HBO, quienes no dudaron en felicitar a los famosos y expresarle buenos deseos ante la llegada de su segundo retoño.

No obstante, Harington y Leslie no son los únicos actores de Game of Thrones que se convirtieron en padre tras el final de la serie en 2019. Algunos de sus colegas en la trama también lo han hecho.

Por eso, a continuación, te contamos quiénes del elenco principal de la exitosa trama basada en las novelas de George R. R. Martin debutaron en la paternidad después de despedirse de la ficción.

Harry Lloyd

El actor que dio vida a Viserys Targaryen tuvo una hija y un hijo tras su participación en la primera temporada de Game of Thrones en 2011. La primera se llama Saylor y es la mayor con unos 4 años.

Harry Lloyd junto a su hija Saylor| (Instagram)

El menor se llama Lincoln y nació el pasado mes de marzo. Ambos retoños son fruto de su matrimonio con una estadounidense de la que siempre habla en redes, pero sin revelar su identidad.

Harry Lloyd junto a su hijo Lincoln | (Instagram)

Sophie Turner

La actriz de Sansa Stark se convirtió en madre de dos hijas con su esposo, el cantante Joe Jonas, tras el final de Game of Thrones. La mayor se llama Willa y llegó al mundo el 22 de julio de 2020.

Un par de años después, el 14 julio de 2022, la pareja dio la bienvenida a su segunda hija. Hasta la fecha, los famosos no han compartido el nombre que escogieron para su heredera menor.

Sophie Turner antes de dar a luz a su segunda hija | (Instagram)

Alfie Allen

El galán tras Theon Greyjoy debutó como papá con el nacimiento de su primera y hasta ahora única hija, Arrow, meses después de finalizar el rodaje de la última temporada de la exitosa serie.

En concreto, la primogénita del hermano menor de Lily Allen nació en octubre del año 2018. La pequeña, fruto de su relación con su exnovia Allie Teilz, actualmente tiene 4 años de edad.

Alfie Allen junto a su hija, Arrow | (Instagram)

Natalie Dormer

La intérprete de Margaery Tyrell se estrenó en la maternidad tras dar a luz a su primera hija en enero de 2021. La pequeña es resultado de su relación con su esposo, el también actor David Oakes.

La celebridad no ha revelado el nombre de su niña, pero sí ha dicho que ser madre cambió la manera en la que ve el mundo. “Es una alegría absoluta”, expresó en el podcast That’s After Life!

Iwan Rheon

El actor tras Ramsay Bolton se convirtió en padre junto a su novia, Zoë Grisedale, con la llegada de su primogénito en agosto de 2018. Se desconoce el nombre que los tórtolos eligieron para su hijo.

Iwan Rheon presumió la mano de su hijo en redes sociales | (Instagram)

Jacob Anderson

El histrión detrás de Gusano Gris es el orgulloso padre de una hija nacida en 2020. Su princesa es resultado de su matrimonio con la actriz Aisling Loftus, con quien caminó al altar en el año 2018.

Jacob Anderson junto a su hija | (Instagram)

Con la llegada de sus hijos, estas estrellas se sumaron a la lista de actores de Game of Thrones que ya eran padres antes de entrar a la serie o lo fueron durante la emisión, como Lena Headey, Peter Dinklage, Sean Bean o Nikolaj Coster-Waldau, por mencionar algunos.