5 fotos de Juanita Molina, la actriz que será la hija de Betty y Armando en ‘Betty, la fea 3′

La tercera temporada de Yo soy Betty, la fea es una realidad. Luego de meses de rumores, Prime Video confirmó que producirá una nueva entrega de la icónica telenovela colombiana estrenada en 1999.

Los detalles de la trama aún no se han revelado oficialmente, pero contará nuevamente con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en los papeles de Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza.

La producción de RCN Studios además tendrá nuevas estrellas, como Juanita Molina, quien dará vida a un rol crucial en esta nueva temporada: Camila Mendoza, la hija de los personajes principales.

En Ecomoda, la secuela de Betty, la fea, el público pudo conocer a la heredera de los protagonistas cuando era una bebé encarnada por Paula Yepes, pero en la nueva entrega la verán como adulta.

“Se van a sorprender, Mila viene un poco a revolucionar Ecomoda y a sus padres. Es una actriz hermosa, Juanita Molina la va a interpretar”, adelantó Orozco en una reciente entrevista a La W.

“En el caso de esa hija es sorpresa todo, una gran sorpresa”, agregó Abello en la conversación sobre el personaje que encarnará la joven en el proyecto que llegará a la plataforma de streaming en 2024.

¿Quién es Juanita Molina, la actriz de Mila en Betty, la fea 3?

Si bien Molina es un rostro fresco en la pantalla para muchos, no es novata en la actuación. No obstante, su interpretación de Mila en esta trama representa su rol más importante hasta ahora.

Por eso, a continuación, te contamos más sobre esta prometedora estrella de 26 años y su carrera en ascenso en el medio junto a cinco fotos que muestran su belleza y parecido a Abello y Orozco.

Decidió convertirse en actriz en la adolescencia

Juanita Molina Gonzáles nació en Medellín, Antioquia, el 29 de abril de 1997. Durante su adolescencia, descubrió que su vocación estaba en la actuación y lo compartió con sus padres.

“Yo le digo a mi papá por primera vez ‘papi, yo quiero ser actriz, yo quiero estudiar actuación’ y él casi se desmaya”, narró en una entrevista al programa La red, según recogió Perú 21.

Aunque la noticia no les cayó muy bien, sus papás decidieron apoyarla en su sueño. “Yo en mi cabeza juraba que esto iba a ser una pelea campal con mis papás”, confesó.

“Pero me dijeron: ‘Listo, Juanita. Si esto es lo que vos querés, entonces vas (...) a prepararte, porque si este es tu sueño vas a tener que prepararte”, recordó que le dijeron.

Juanita Molina lleva varios años abriéndose camino en el mundo de la actuación | (Instagram)

Inició su carrera en la televisión en el año 2014

Tras recibir la bendición de sus papás, Juanita comenzó a prepararse participando en talleres artísticos. En 2014, con alrededor de 17 años, debutó en la televisión en Ciudad Escuela.

Desde entonces, Molina no ha parado de trabajar en un proyecto televisivo tras otro, como el programa Decisiones: unos ganan, otros pierden (2020) o la serie de televisión Noobees (2020).

A la par, ha demostrado también su talento sobre las tablas como parte del elenco de diferentes puestas en escenas como A 2.50 la Cuba Libre o, más recientemente, la obra Otro Café.

Juanita Molina lleva varios años abriéndose camino en el mundo de la actuación | (Instagram)

La reina del flow la catapultó

Luego de varios años actuando, la carrera de Juanita despuntó gracias a su interpretación de Sandee en la segunda temporada de la exitosa telenovela colombiana La reina del flow en 2021.

En la producción, además de su talento actoral, mostró su don para cantar. Y es que Molina tuvo la oportunidad de entonar algunos temas de la banda sonora del melodrama, como Eres el sueño.

Después de ganarse el rol, tuvo que aprender a tocar guitarra en tiempo récord para interpretarlo. “En menos de 15 días, tenía la primera escena en donde tenía que empezar a tocar guitarra”, dijo.

Juanita Molina lleva varios años abriéndose camino en el mundo de la actuación | (Instagram)

“Fue el reto actoral más grande que he tenido hasta ahora”, admitió sobre su actuación en la historia que catapultó su fama y le abrió las puertas en el mundo del espectáculo de par en par.

Arelys Henao: canto para no llorar (2022), Te la dedico (2022) y Manes (2023) son otras de las series en las que ha actuado tras su desempeño en la trama encabezada por Carolina Ramírez.

Juanita Molina lleva varios años abriéndose camino en el mundo de la actuación | (Instagram)

Se estrenó como protagonista este año

Finalmente, tras años de trabajo, Juanita debutó como protagonista a lo grande en la telenovela colombiana Romina poderosa, una producción de Caracol Televisión lanzada el pasado 31 de mayo.

Dentro de teledrama, la artista encarna no uno si no dos papeles retadores: Romina Páez Gómez y Laura Vélez Falcioni, unas hermanas gemelas idénticas físicamente, pero distintas en personalidad.

Molina declaró que ser protagonista siempre fue un anhelo y meta, pero pensó que lo lograría a sus 30. “Yo soy empedernida. Si yo me propongo algo, yo llego a ese algo”, aseveró a La Red en 2023.

“Soñaba con protagonizar y era por ahí a los 30, a los 28…”, contó. “Y que me llegue mi primer protagónico a los 25 fue como… uff, no solo me cumplí esa promesa, sino que se me adelantó”.

Juanita Molina lleva varios años abriéndose camino en el mundo de la actuación | (Instagram)

El público podrá ver a Juanita Molina como Mila Mendoza el próximo año cuando se estrene la tercera temporada de Yo soy Betty, la fea en el catálogo del servicio Amazon Prime Video.